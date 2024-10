« Venom: The Last Dance » a récolté 124 millions de dollars au box-office international, un début formidable qui contribuera à compenser la lenteur des débuts nationaux du troisième volet de la bande dessinée.

La troisième et dernière entrée de la série dérivée Marvel de Sony, dirigée par Tom Hardy en tant que journaliste d’investigation et symbiote extraterrestre, a capturé un modeste 51 millions de dollars en Amérique du Nord pour un démarrage mondial de 175 millions de dollars. À l’échelle internationale, ces ventes de billets constituent la troisième plus grande ouverture hollywoodienne de 2024 sur des marchés similaires, derrière « Inside Out 2 » et « Deadpool & Wolverine » de Disney.

« Venom 3 » coûte 120 millions de dollars, sans compter les efforts promotionnels mondiaux. Bien que ce soit bien plus maigre que la plupart des tentes de super-héros (Deadpool & Wolverine et Joker: Folie à Deux de cette année coûtent chacun 200 millions de dollars avant commercialisation), le troisième « Venom » doit continuer à trouver un écho auprès du public international pour justifier son budget de production. C’est parce que les propriétaires de cinéma conservent environ 50 % des revenus. Après des lancements bien plus importants, le premier « Venom » a généré 856 millions de dollars dans le monde, tandis que « Let There Be Carnage » a dépassé les 500 millions de dollars dans le monde.

« The Last Dance » est diffusé sur 64 marchés sur 53 700 écrans et a connu le plus gros démarrage en Chine avec 46 millions de dollars sur cinq jours, le plus gros démarrage pour un film de super-héros dans le pays depuis « Spider-Man : Far From Home » de 2019. Les autres principaux territoires étaient le Mexique avec 7,3 millions de dollars, la Corée du Sud avec 5,8 millions de dollars, le Royaume-Uni avec 5,7 millions de dollars et l’Inde avec 4,7 millions de dollars.

Ailleurs au box-office international, « The Wild Robot » a ajouté 17,5 millions de dollars sur 79 marchés. L’aventure animée d’Universal et DreamWorks a rapporté à ce jour 120,9 millions de dollars à l’étranger et 232 millions de dollars dans le monde.

Ce week-end également, la suite effrayante de Paramount, « Smile 2 », a généré 12,6 millions de dollars provenant de 67 territoires lors de son deuxième week-end de sortie. La suite de « Smile » de 2022 a rapporté 43 millions de dollars à l’étranger et 83,7 millions de dollars dans le monde, sur un budget de 28 millions de dollars.