Venmo, Zelle et Cash App rendent les utilisateurs vulnérables à la fraude : Manhattan DA

Venmo, Zelle et Cash App rendent les consommateurs vulnérables à la fraude qui « draine des sommes d’argent importantes sur les comptes bancaires », a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans des lettres adressées aux sociétés propriétaires de ces applications financières. Il a exigé qu’ils augmentent les protections.

Les lettres de Bragg indiquaient qu’il écrivait “en réponse à un nombre croissant d’incidents” impliquant des fraudes et des vols “par le biais de l’exploitation des applications financières mobiles de votre entreprise sur des appareils électroniques personnels tels que les iPhones”.

Les services de paiement peer-to-peer traitent désormais des paiements estimés à 1 000 milliards de dollars et le procureur a déclaré que « les fraudes et les escroqueries se sont multipliées » à mesure que leur utilisation augmente.

Au cours de la dernière année, des vols ont eu lieu depuis Los Angeles, où plusieurs personnes se sont fait voler des milliers de dollars via Venmo sous la menace d’un couteau, jusqu’à Orlando, où une femme s’est fait retirer des milliers de dollars de son Venmo après qu’un enfant lui ait demandé d’utiliser son téléphone. Des vols et braquages ​​similaires ont été publiquement signalés en Virginie occidentale, en Louisiane, en Illinois, au Kansas, au Tennessee, en Virginie et ailleurs aux États-Unis.

“Ces crimes impliquent qu’un utilisateur non autorisé accède à des appareils déverrouillés, puis vide des comptes bancaires de sommes d’argent importantes, effectue des achats avec des applications financières mobiles et utilise les informations financières des applications pour ouvrir de nouveaux comptes”, indiquent les lettres de Bragg. “Les délinquants prennent également en charge la sécurité du téléphone en modifiant les mots de passe, les comptes de récupération et les paramètres des applications. La facilité avec laquelle les délinquants peuvent collecter des gains à cinq, voire six chiffres en quelques minutes incite un grand nombre d’individus à commettre ces crimes. , qui créent de graves préjudices financiers, et dans certains cas physiques, à nos résidents. »

Le procureur a appelé Venmo, Zelle et Cash App à adopter des mesures de sécurité supplémentaires, notamment en imposant des limites aux transactions, en exigeant une vérification secondaire pouvant aller jusqu’à une journée et une meilleure surveillance des activités inhabituelles.

“Je suis préoccupé par l’augmentation inquiétante des comportements illégaux qui se sont développés en raison de mesures de sécurité insuffisantes liées à vos logiciels et à vos décisions de politique commerciale”, indiquent les lettres de Bragg.

Il demande des rencontres avec les entreprises.

Réagissant aux commentaires du procureur de Manhattan, un porte-parole d’Early Warning Services, LLC, l’opérateur du réseau de Zelle, a déclaré que la société était “au courant des incidents criminels isolés” décrits dans la lettre du procureur du district de Manhattan.

“Fournir un service sûr et fiable aux consommateurs est la priorité absolue d’Early Warning Services, LLC, l’opérateur du réseau de Zelle, et de nos 2 100 banques et coopératives de crédit participantes”, poursuit le communiqué. « Grâce à nos efforts continus pour bâtir sur les solides bases de sécurité de Zelle, moins d’un dixième de un pour cent des transactions sont signalées comme des fraudes ou des escroqueries, et ce pourcentage ne cesse de diminuer. »

Dans le communiqué, le porte-parole a déclaré que “les institutions financières participantes à son réseau sont tenues de rembourser les consommateurs pour les réclamations de fraude confirmées. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ainsi que leur banque et coopérative de crédit s’ils ont été victimes d’un crime pour entamer le processus de réclamation”.

Dans un communiqué, un porte-parole de Cash App a déclaré qu’elle restait “engagée à instaurer la confiance avec nos clients et à investir dans des domaines qui aident à construire une plate-forme sûre et sécurisée”.

« Nous travaillons de manière proactive et diligente pour protéger l’argent de nos clients et atténuer le risque de fraude sur notre plateforme grâce à une combinaison de contrôles préventifs tels que l’authentification multifacteur, les limites de transactions sur compte, la détection des fraudes et l’éducation des consommateurs. Nous travaillons également en partenariat avec les forces de l’ordre. agences pour détecter et combattre les activités criminelles”, indique le communiqué.

PayPal n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’ABC News.