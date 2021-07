Venmo offre désormais une protection des achats

PayPal a introduit le nouveau et amélioré Venmo pour Android et iOS cette semaine, avec une toute nouvelle approche de la plate-forme de paiement peer-to-peer. Selon PayPal, il est désormais plus social, plus facile à explorer et vise également à offrir une protection aux utilisateurs qui paient pour des biens et des services. Cela signifie des frais, des frais et plus de frais pour les vendeurs.

Voyons d’abord les choses importantes : Protection des achats. Lorsqu’un utilisateur utilise le nouveau Venmo pour acheter un bien, il peut désormais cocher spécifiquement une case à cet effet, ce qui ajoute une protection des achats à la transaction. Cependant, lorsque vous faites cela, le vendeur devra payer des frais, alors soyez conscient de cela. C’est comme la façon dont PayPal a fonctionné pendant des éons. Avec la protection des achats activée, si vous ne recevez pas quelque chose que vous avez payé ou qu’il ne correspond pas à la description, vous pourrez récupérer votre argent. C’est évidemment génial, mais ce n’était pas l’intention initiale de Venmo à l’époque. De nombreuses personnes mènent des activités parallèles avec Venmo, alors Venmo cherche à protéger ses utilisateurs, ainsi qu’à obtenir une part de cette action.

Au-delà de cela, l’application est plus sociale, le flux global étant désormais complètement supprimé. Le remplacer est le flux d’amis, désormais le seul flux social qui apparaîtra dans l’application. De plus, les utilisateurs verront une nouvelle navigation en bas lorsqu’ils ouvriront l’application, leur permettant de basculer entre leur flux social, les produits Venmo et leur profil personnel. Vous trouverez même une nouvelle section Crypto, dédiée à l’introduction des utilisateurs dans le monde de la crypto. Hourra.

Rendez-vous sur Google Play et récupérez le nouveau Venmo.

// Pay Pal