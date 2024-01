Venmo et d’autres vols d’applications de paiement « montent en flèche », prévient Manhattan DA

CNN

—



Venmo, Cash App, PayPal, Zelle et d’autres applications de paiement peuvent être des moyens pratiques d’envoyer de l’argent en quelques clics sur votre smartphone, mais ils constituent un terrain fertile pour le vol, a déclaré à CNN le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

Les coupables vont des escrocs avisés, qui s’introduisent dans les téléphones portables verrouillés des victimes, aux délinquants violents qui droguent leurs cibles puis en profitent ou aboient des ordres tout en les menaçant de blessures physiques, a déclaré Bragg dans une interview.

Le problème est devenu tellement incontrôlable à New York que Bragg a envoyé une lettre aux applications populaires exigeant qu’elles mettent en place davantage de mesures de sécurité, notamment des limites de transfert plus basses, une sécurité accrue par mot de passe, des temps d’attente supplémentaires pour les transactions importantes et une surveillance accrue des transactions inhabituelles. activité.

Dans la lettre, Bragg a cité une lettre de 2022 du bureau de la sénatrice Elizabeth Warren qui a été envoyée au secteur bancaire, dans laquelle il indiquait que les réclamations pour fraude avaient triplé entre 2020 et 2022, coûtant aux consommateurs des centaines de millions de dollars. Le enquête centré autour de Zelle et indiquait non seulement que la fraude était endémique, mais qu’elle empirait. Et les banques se sont souvent montrées réticentes à soigner leurs clients, même s’ils étaient victimes de fraude.

Comme solution, Bragg a demandé davantage de mesures de sécurité, comme abaisser la limite des transferts quotidiens, exiger des temps d’attente pour les transferts plus importants et une confirmation lorsque des transferts suspects se produisent. Même quelque chose d’aussi petit que l’annulation d’une transaction serait utile, a déclaré Bragg.

“Si vous ne prenez pas de mesures proactives au nom de vos consommateurs, cela entraînera de nouveaux comportements illégaux et d’innombrables victimes sans méfiance”, a écrit Bragg dans la lettre.

Venmo, CashApp, PayPal et Zelle n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les consommateurs devraient être protégés contre les transferts électroniques de fonds frauduleux, selon le Bureau de protection financière des consommateurs.

Mais ils ne sont souvent pas couverts, a constaté le bureau de Warren dans son enquête, malgré les réglementations conçues pour couvrir l’accès non autorisé aux comptes des clients. Les données bancaires examinées par le bureau de Warren suggèrent que la plupart des dossiers non autorisés restent impayés.

Bragg dit avoir vu de nombreux cas de criminels utilisant des applications de paiement comme un crime d’opportunité.

L’année dernière, un homme a été arrêté à plusieurs reprises après avoir pris pour cible des victimes ivres tôt le matin, soit en leur demandant d’emprunter leur téléphone, soit en le leur arrachant carrément, ont indiqué les procureurs.

Dans un cas en 2022, le voleur présumé a saisi le téléphone de sa victime et lui a coupé l’oreille, l’épaule et l’avant-bras avec ce qui semblait être un couteau lorsque la victime a tenté de le récupérer, selon les archives judiciaires de Manhattan. Lorsqu’un détective lui a demandé pourquoi il continuait à voler les gens de cette façon, il a répondu « parce que c’est facile », selon les archives.

Dans un autre cas, une équipe de voleurs a travaillé ensemble pour voler environ 6 500 $ à pas moins de 50 chauffeurs Lyft en 2020, selon les archives judiciaires. Le passager demanderait à saisir une nouvelle adresse dans le téléphone du conducteur Lyft et, une fois à l’intérieur, il transférerait les gains générés par l’application sur son propre compte bancaire à l’aide de Cash App, selon les dossiers.

En janvier dernier, deux hommes ont été inculpés après que l’un ait pointé une arme sur la poitrine de la victime et l’autre un couteau sous la gorge de la même victime, exigeant le déverrouillage de son appareil mobile, selon les archives judiciaires. Une fois en garde à vue, les enquêteurs ont découvert que les deux hommes s’étaient envoyés 1 749 $ via Cash App, selon les dossiers.

Ces délits ne se produisent pas seulement à New York. D’autres grandes villes voient également cette tendance s’accentuer.

A Los Angeles, un homme de 23 ans a plaidé coupable à des accusations découlant d’un stratagème dans lequel il a rencontré d’autres hommes à partir d’une application de rencontres et a ensuite utilisé leurs téléphones pour s’envoyer de l’argent, ont déclaré les procureurs fédéraux.

À Boston, un homme qui pensait se retrouver pour un rendez-vous en ligne a été obligé de déverrouiller son téléphone sous la menace d’un couteau lorsque des voleurs masqués lui ont ordonné de leur donner 1 000 $ à Vemno, selon les procureurs locaux.

Bragg a déclaré que son équipe avait essayé de faire passer le message ces dernières années et avait entendu des victimes qui ne s’étaient jamais manifestées lors des campagnes de sensibilisation sur les vols d’applications d’argent.

“Cela donne à réfléchir et est déconcertant”, a déclaré Bragg. « La prévention de cela est ce sur quoi nous devons également nous concentrer et c’est l’objectif de cette initiative. »