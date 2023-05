Venmo ajoute des comptes pour adolescents avec des cartes de débit pour les 13 à 17 ans

Venmole service de paiement mobile appartenant à PayPal, a annoncé qu’il était introduction d’un compte Venmo Teen pour les 13 à 17 ans. Les parents ou tuteurs doivent ouvrir les comptes, qui incluent une carte de débit, a déclaré Venmo lundi.

« Venmo est un lieu naturel pour les adolescents pour apprendre à gérer l’argent de manière responsable, d’autant plus que 86 % de la génération Z souhaitent utiliser une application pour en savoir plus sur les finances personnelles », a déclaré Erika Sanchez, vice-présidente et directrice générale de Venmo. déclaration. « Pour les parents ou les tuteurs légaux, le compte Venmo Teen leur permet de donner une certaine flexibilité financière à leurs adolescents, tout en leur donnant un contrôle parental et une visibilité sur les habitudes de dépenses de leurs adolescents. »

Venmo



Parents et tuteurs peut surveiller les transactions, gérer les paramètres de confidentialité et envoyer de l’argent à leur adolescent. Les adultes peuvent également surveiller jusqu’à cinq comptes adolescents à partir de leur propre compte Venmo.

Le compte adolescent n’a pas de frais mensuels et comprend des retraits d’espèces sans frais aux guichets automatiques participants. Les comptes adolescents peuvent être éligibles pour recevoir des dépôts directs provenant d’emplois après l’école ou d’autres sources. Le solde du compte de l’adolescent est distinct du compte de ses parents.

Pour s’inscrire, les parents peuvent ouvrir l’application Venmo, accéder au Moi l’écran, appuyez sur leur nom et choisissez créer un compte ado à partir d’un menu déroulant.

Les comptes adolescents Venmo sont déployés auprès de certains clients à partir de juin et seront plus largement disponibles dans les semaines à venir.

Les cartes de débit pour adolescents ne sont pas vraiment nouvelles. De nombreux parents apprécient à quel point ces cartes éliminent le besoin pour leurs enfants de transporter de l’argent liquide et à quel point il est facile de suivre les achats, même si, comme nous l’avons déjà signalé, ces cartes ne sont pas totalement sans risque. Voici quelques conseils de base pour protéger votre vie privée sur Venmo et Cash App.