Venkatesh Daggubati-Sailesh Kolanu donnent un aperçu de leur prochain film pan-indien et dévoilent le PREMIER regard

Venkatesh Daggubati alias Victory Venkatesh s’est associé au réalisateur de HIT Sailesh Kolanu pour le 75e film historique de la star de Tollywood. Mercredi, les réalisateurs ont annoncé le film, intitulé Saindhav, et en ont donné un aperçu.

Les fabricants ont également publié l’affiche qui montre un Venkatesh barbu portant une arme à feu. En arrière-plan, il y a une voiture et une explosion en cours. Saindhav, clairement, sera très actif et Venky jouera un rôle intense.









Le premier aperçu montre Venkatesh entrant dans une zone portuaire de la ville fictive de Chandraprastha avec une glacière médicale. Il sort une arme du conteneur puis avertit un groupe de crétins : “Nenikkade untanraa… ekkadiki ellanu… rammanu…” Les fabricants ont également annoncé qu’ils avaient l’intention de commencer le tournage bientôt. Santosh Narayanan. qui a donné le score de fond pour la vidéo. composera la musique du film.

Les fans ont réagi au teaser, et l’un d’eux a écrit : “Depuis longtemps, j’attends avec impatience un artiste d’action de Venky. Enfin, ça arrive et ça deviendra certainement un plus gros blockbuster partout.” Le deuxième a dit: “C’est un inattendu de Venky monsieur… Juste un look génial et une musique rock… Blockbuster en route.” Le troisième a déclaré: “Nous avons besoin d’un plus gros blockbuster et d’un retentissant avec Victory venkatesh garu et sailesh et la bannière Niharika avec la musique d’Anirudh, marquons un plus grand succès que celui de Vikram. Les fans du monde entier Victory venkatesh et le public mondial telugu attendent avec impatience! .”

Le film, produit par Venkat Boyanapalli sous la bannière Niharika Entertainment, a suscité des attentes car la star, le réalisateur et le producteur ont tous livré des blockbusters avec chacun de leurs derniers films.

Saindhav est la production n ° 2 de Niharika Entertainment après leur incursion réussie avec Shyam Singha Roy. Pour Venkatesh, d’ailleurs, ce sera son film le plus cher de tous les temps. Il sera publié dans toutes les langues du sud et en hindi. Les noms des autres membres de la distribution seront annoncés prochainement. (Avec les contributions de l’IANS)

