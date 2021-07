Venkatesh Daggubati, l’acteur Telugu de Priyamani, Narappa, est prêt pour une première mondiale sur Amazon Prime Video ! | Nouvelles régionales

New Delhi : Le drame d’action Telugu Narappa est réalisé par Srikanth Addala et produit conjointement par D Suresh Babu et Kalaippuli S Thanu. Écrit par Vetrimaaran, Narappa met en vedette Venkatesh Daggubati, Priyamani et Karthik Rathnam dans les rôles principaux.

La première numérique exclusive de Narappa le 20 juillet 2021, fait partie de la programmation Prime Day pour 2021.

Avec une distribution de stars stellaires et un scénario captivant du lauréat national Vetrimaaran, le service de streaming propose à son public un drame captivant qui raconte magnifiquement le sacrifice d’un homme ordinaire pour sa famille dans un monde rempli de chaos et d’incertitude.

Une adaptation en télougou du film à succès tamoul Asuran, l’histoire de ce film, suit le protagoniste Narappa, un agriculteur originaire d’un village pittoresque d’Anantapur, dans l’Andhra Pradesh. Réalisé par Srikanth Addala, le film est produit conjointement par D. Suresh Babu et Kalaippuli S. Thanu et met en vedette la superstar Venkatesh Daggubati ainsi que Priyamani, Karthik Rathnam et Rajsekhar Aningi dans les rôles clés.

Vijay Subramaniam, directeur et responsable du contenu, Amazon Prime Video, Inde, a déclaré : « Chez Amazon Prime Video, nous cherchons toujours à présenter des récits convaincants à notre public, et Narappa est un autre pas dans cette direction. Dans un effort pour ravir les membres Prime à travers le monde, nous avons maintenant ajouté le titre très attendu – Narappa, à la gamme de divertissement passionnante pour Prime Day 2021. Avec la première mondiale de Narappa, nous sommes ravis de repousser les limites et d’ajouter un autre drame d’action passionnant à la liste de contenus diversifiés des films Telugu DTS (Direct-to-service) sur le service qui a jusqu’à présent reçu une réponse phénoménale à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus que Narappa sera également à la hauteur des attentes du public.

Le producteur D. Suresh Babu a déclaré : « C’est une expérience extrêmement stimulante et enrichissante de travailler avec des stars aussi talentueuses et une équipe très créative. L’histoire de Narappa ne me tient pas seulement à cœur, mais raconte également un commentaire social sur le système dans son ensemble et c’est notre tentative de donner vie à cette histoire. Je suis honoré que notre travail soit présenté en avant-première sur une plate-forme mondiale, ce qui nous aidera à toucher un large éventail de publics et je suis convaincu qu’ils apprécieront tous ce film bourré d’action.

«En ces temps sans précédent, les acteurs et l’équipe ont déployé beaucoup d’efforts et de cœur pour faire en sorte que ce film prenne vie. Un mélange parfait d’un scénario conçu avec soin, d’une direction phénoménale et de performances brillantes ne manquera pas de donner au public une expérience captivante. » A déclaré le producteur Kalaippuli S. Thanu.

Narappa rejoindra les milliers d’émissions de télévision et de films d’Hollywood et de Bollywood dans le catalogue Prime Video.