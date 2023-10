Venkatesh Daggubati est un père adoré, un homme impitoyable en mission pour arrêter de menacer Nawazuddin Siddiqui

Les créateurs de Venkatesh Daggubati et de Nawazuddin Siddiqui, Saindhav, publient un teaser intrigant du film.

Venkatesh Daggubati alias Victory Venkatesh est de retour pour captiver le public avec son avatar plein d’action dans son nouveau film Saindhav. Les créateurs ont récemment publié un teaser intrigant et puissant du film, laissant les fans enthousiasmés.

Lundi, les créateurs ont récemment publié un teaser puissant de Venkatesh Daggubati et Nawazuddin Siddiqui avec Saindhav. Le teaser montre Venkatesh comme un père aimant et un homme impitoyable qui a pour mission d’arrêter de menacer Nawazuddin Siddiqui de conclure son plus gros accord avec le cartel. Le teaser promet une action violente avec une touche émotionnelle et une confrontation brutale entre Nawazuddin et Venkatesh Daggubati.

Nawazuddin Siddiqui a également partagé le teaser sur son Instagram et a écrit en hindi : « C’est le teaser, la bande-annonce n’a pas encore été dévoilée. » Les internautes ont inondé la section des commentaires d’éloges. L’un des commentaires disait : « C’est ce que nous attendions, Nawaz bhai contre Venky. » Un autre a écrit : « Nawaz est de retour. Cela créera un nouveau monde de mèmes. Un autre a écrit : « Cela m’a donné la chair de poule. »





Plus tôt, à l’occasion de l’anniversaire de Nawazuddin Siddiqui, les créateurs ont publié l’affiche très attendue de l’acteur dans le rôle du méchant Vikas Malik et ont écrit : « L’équipe #SAINDHAV souhaite à l’acteur primé au niveau national

@Nawazuddin_S un très joyeux anniversaire et nous le présentons comme le redoutable ‘Vikas Malik’. »

Saindhav est produit par Venkat Boyanapalli sous la bannière Niharika Entertainment. Pour Venkatesh, ce sera d’ailleurs son film le plus cher de tous les temps. Il sera publié dans toutes les langues du sud et en hindi.

Écrit et réalisé par Sailesh Kolanu, outre Venkatesh Daggubati, le film met également en vedette Nawazuddin Siddiqui, Baby Sara, Arya, Shraddha Srinath, Ruhani Sharma, Andrea Jeremiah, Jisshu Sen Gupta et Mukesh Rishi, entre autres.

Santosh Narayan a composé la musique de Saindhav. Alors que S Manikandan est son directeur de la photographie, Garry Bh est à bord en tant que monteur. Le film sortira sur les écrans le 13 janvier 2024.