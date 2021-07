Venise risque de rejoindre le site du patrimoine mondial de l’UNESCO en danger

Un consortium de groupes de conservation a fortement exhorté le Comité du patrimoine mondial, réuni en Chine, à placer Venise sur la liste des dangers « sans délai » afin que la ville historique du canal et sa lagune puissent attirer l’attention « dont le site a si désespérément besoin ». Les signataires sont We Are Here Venice, Citizens for Air, World Wildlife Fund Venise, le National Trust of Italy et la Ligue italienne de protection des oiseaux.