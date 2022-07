Venise pousse les touristes à boire dans les fontaines pour lutter contre l’utilisation du plastique

A quelques pas de la place Saint-Marc de Venise, une petite fille remplit sa gourde à la fontaine d’une cour, havre de paix loin des hordes de touristes. “Les bouteilles en plastique sont super ennuyeuses pour moi”, a déclaré Keira, 11 ans, de Tucson, en Arizona. “Il y a tellement de plastique dans l’océan et partout.” Son père, Charlie Michieli, croit lui aussi au fait de troquer le plastique contre des bouteilles rechargeables : « On peut endurer pas mal de choses, surtout lors d’un long voyage… des litres et des litres et des litres de bouteilles en plastique. À Venise, qui accueille des millions de visiteurs chaque année, le tourisme contribue à entre 28 et 40% de la production de déchets selon la saison, selon les données du gouvernement local – y compris des tas et des tas de bouteilles d’eau en plastique.

Pour lutter contre le gaspillage, les autorités locales favorisent désormais l’utilisation de bouteilles d’eau rechargeables en attirant l’attention des touristes sur le vaste réseau de fontaines à eau potable qui parsèment les places et les ruelles de la cité aquatique.

“Dans le centre historique, il y a 126 fontaines réparties sur le quartier, elles sont faciles à trouver, il y en a une tous les 100 mètres environ”, a déclaré l’architecte Alberto Chinellato dans son bureau de la mairie donnant sur le pont du Rialto.

Pour rendre les choses encore plus faciles, la société de distribution d’eau Veritas a lancé une application montrant une carte avec toutes les fontaines les plus proches.

“Encourager l’utilisation de l’eau potable gratuite produit certes moins de déchets… mais apporte également moins de bouteilles dans le centre historique, ce qui signifie moins de pollution et moins de transports”, a déclaré Chinellato.

En quittant le bureau de Chinellato, l’AFP a observé une bouteille d’eau en plastique vide osciller entre deux gondoles sur le Grand Canal – soulignant que la bataille contre le plastique est loin d’être gagnée.

Petite goutte bleue

À l’hôtel Flora situé au centre, le propriétaire Gioele Romanelli a également décidé de contribuer à la croisade contre le plastique en éduquant ses clients.

“On a simplement fait imprimer une carte sur laquelle on indiquait les fontaines de Venise avec une petite goutte bleue”, raconte Romanelli, en étalant fièrement un exemplaire sur une petite table de bistrot.

“Pas seulement avec une bouteille rechargeable, mais aussi en recyclant une petite bouteille d’eau (en plastique) que l’on peut garder toute la journée”, précise l’hôtelier de 49 ans.

Lors de l’enregistrement, les clients sont informés sur la “bonne eau” de Venise.

“Ils sont parfois surpris d’apprendre que l’eau à Venise est potable”, a-t-il déclaré.

“Avec ce petit geste, nos clients peuvent participer activement à la bataille contre le plastique”, a-t-il dit, y voyant un moyen, dans une ville au “nombre fou de touristes”, de leur donner un certain sens des responsabilités.

Outre la carte signalant les fontaines de la ville, l’hôtel a supprimé les flacons de shampoing et de gel douche monodoses dans les chambres au profit de distributeurs rechargeables.

Au petit-déjeuner, le plastique appartient au passé, l’hôtel utilisant désormais de petits récipients en verre pour le muesli, les fruits secs et les yaourts, a déclaré Romanelli.

Venise récupère rapidement son trafic touristique suite à la pandémie de coronavirus qui l’a privée de sa bouée de sauvetage économique.

Mais après avoir atteint un total de 5,5 millions de visiteurs en 2019 – éclipsant les 50 000 habitants du centre-ville – les responsables tentent de limiter les arrivées.

À partir de janvier, les visiteurs d’un jour paieront une taxe qu’ils ont pu éviter jusqu’à présent en ne passant pas la nuit.

La taxe, dont le prix varie entre 3 et 10 euros (environ 3 à 10 dollars) selon l’affluence, sera payable en ligne sur un site dédié.

Il fournira aux visiteurs un code QR nécessaire à l’entrée aux différents points d’entrée du centre historique.

