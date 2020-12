Les marées hautes ont inondé la place Saint-Marc à Venise mardi, propulsées par des vents plus forts que prévu.

Un système expérimental de barrières gonflables pour empêcher l’eau d’inonder la ville lagunaire n’a pas été activé.

Le système, alors qu’il est encore en phase expérimentale, est activé lorsque les marées hautes devraient atteindre au moins 1,3 mètre (4 pieds, 4 pouces).

La marée de mardi devrait atteindre 1,25 mètre.

Au lieu de cela, il a continué à augmenter, jusqu’à une hauteur de 1,38 mètre en fin d’après-midi.

Certains magasins ont été inondés et les Vénitiens ont pataugé dans l’eau alors qu’ils se précipitaient pour aménager des allées surélevées.

Les dommages aux magasins et autres commerces étaient destinés à aggraver les souffrances déjà fortement ressenties dans l’économie de Venise, le tourisme étant largement emporté par la pandémie.

En juillet, Venise a mené avec succès un essai de l’ambitieux système anti-inondation, qui se compose de 78 barrières qui peuvent être gonflées au besoin pour sortir de la mer comme une sorte de digue à la demande.

Le système est surnommé Moïse après la figure biblique, qui, dans le récit de l’Ancien Testament, a séparé les eaux de la mer Rouge.

Il y a un peu plus d’un an, Venise a connu sa pire inondation en plus de 50 ans lorsque l’eau a atteint 1,87 mètre dans la ville.

Le nouveau système de barrière mobile est conçu pour protéger la ville des marées aussi hautes que trois mètres (10 pieds).