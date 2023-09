Venise compte désormais plus de lits touristiques que d’habitants, révèle-t-on, alors que la ville annonce des frais de 5 € par jour dans le but de contrôler le nombre de visiteurs.

Le nombre de lits disponibles pour les touristes à Venise a dépassé le nombre d’habitants vivant sur l’île principale de la ville, a-t-on révélé.

La ville flottante est depuis longtemps menacée par la montée des eaux et est confrontée à une menace existentielle liée aux impacts du changement climatique au cours du siècle à venir.

Mais une préoccupation plus immédiate et croissante parmi les 49 000 habitants de Venise concerne l’impact du tourisme sur leur capacité à y vivre.

En moyenne, plus de 52 000 touristes visitent Venise chaque jour, mais la ville italienne peut accueillir jusqu’à 110 000 visiteurs pendant la haute saison touristique.

Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie : le nombre de lits touristiques a dépassé le nombre de Vénitiens vivant sur l’île principale, selon des groupes appelant les autorités à faire davantage pour lutter contre la pénurie de logements dans la ville.

Le groupe indique qu’il y a désormais 49 693 lits touristiques répartis dans les hôtels et les logements loués (comme ceux utilisés comme Airbnb) dans la ville, contre 49 304 habitants.

Cette augmentation a coïncidé avec une baisse du nombre de personnes vivant dans la ville, qui a diminué de plus de 120 000 depuis les années 1950.

Un certain nombre de problèmes croissants ont été imputés à cette situation, mais le principal d’entre eux est l’essor du tourisme – les visiteurs se pressent chaque jour dans les rues étroites, les ponts et les places de la ville.

La semaine dernière, les autorités ont annoncé qu’elles introduiraient une taxe journalière de 5 € à partir de 2024, dans le but de résoudre ce problème, mais certains affirment que cela ne résoudra pas le problème du logement.

Selon Venessia.com, un groupe qui fait campagne pour préserver le patrimoine de Venise, le nombre d’habitants de la ville est tombé en dessous de 50 000 pour la première fois l’été dernier.

Le groupe suit le chiffre depuis 2008 sur un téléscripteur électronique dans la vitrine des pharmacies Morelli, selon le Times.

« Nous nous sentons comme des étrangers chez nous, car lorsque nous marchons dans les rues, nous sommes en minorité », a déclaré Matteo Secchi, qui dirige le groupe, au journal.

« De temps en temps, vous voyez un compatriote vénitien et vous le saluez de loin, mais à part ça, vous êtes entouré de touristes.

Un autre groupe appelé Ocio, qui se concentre sur la question du logement à Venise, a placé en avril son propre téléscripteur électronique dans la vitrine de la librairie Marco Polo.

Cela témoigne du nombre croissant de lits touristiques.

Sur son site Internet, le groupe des résidents a déclaré « nous n’aurions jamais imaginé que d’ici quelques mois, le nombre sur le téléscripteur dépasserait celui du téléscripteur des résidents ».

En juillet, les experts de l’UNESCO ont recommandé que Venise et sa lagune soient inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril. La recommandation sera discutée lors d’une réunion ce mois-ci à Riyad, en Arabie Saoudite.

Les experts de l’agence des Nations Unies ont accusé l’Italie de ne pas en faire assez pour protéger la ville de l’impact du changement climatique et du tourisme de masse.

L’UNESCO a déclaré que les mesures correctives proposées par l’État italien sont « actuellement insuffisantes et pas assez détaillées ».

Il ajoute que l’Italie « n’a pas communiqué de manière soutenue et substantielle depuis la dernière session de son comité en 2021, lorsque l’UNESCO avait déjà menacé de mettre Venise sur liste noire ».

L’agence a déclaré qu’elle espérait qu’« une telle inscription se traduirait par un plus grand dévouement et une plus grande mobilisation » des parties prenantes locales et nationales pour résoudre des problèmes de longue date.

Ocio a déclaré vouloir souligner l’effet que « l’ouverture constante des hôtels » et le « manque de réglementation » des locations à court terme ont sur la ville, et comment cela a « progressivement transformé la ville historique en un lieu touristique ».

Il a été annoncé la semaine dernière que Venise deviendrait la première ville au monde à facturer un droit d’entrée aux excursionnistes, dans le but déterminé de freiner le tourisme de masse.

À partir de 2024, la ville introduira des frais de 5 €, mais les séjours à l’hôtel et sur Airbnb ne seront pas concernés par cette décision, a déclaré Simone Venturini, la responsable du tourisme de la ville, dans le communiqué.

Cette taxe sera testée pendant 30 jours l’année prochaine, en se concentrant principalement sur les jours fériés du printemps et les week-ends d’été, lorsque le nombre de touristes est à son apogée.

Le projet vise à trouver « un nouvel équilibre entre les droits de ceux qui vivent, étudient ou travaillent à Venise et ceux qui visitent la ville », a déclaré M. Venturini.

La nouvelle politique fait suite à la réaction croissante contre l’afflux de vacanciers en excursion d’une journée et de grands navires de croisière qui envahissent la ville.

Mais les critiques estiment que ces frais passent à côté de l’essentiel, ignorant le problème plus fondamental des locations Airbnb de courte durée qui maintiennent les loyers élevés et dissuadent les résidents permanents.

M. Secchi a déclaré que les nouveaux frais transformeraient effectivement la ville en « Disneyland ». « Faire payer les visiteurs pour entrer fait de Venise un musée ou un parc à thème plutôt qu’une ville où les gens vivent, vont au supermarché et déposent leurs enfants à l’école », a-t-il déclaré.

Les projets visant à introduire des frais pour les touristes d’un jour ont été initialement augmentés en 2019, mais reportés en raison de la pandémie.

L’année dernière, Venise a finalement prévu de facturer 10 € aux touristes pour entrer dans la ville toute l’année, mais a finalement abandonné cette politique, Venturini citant une « résistance ».

Un porte-parole du maire Luigi Brugnaro dit à la fin de l’année dernière, les projets avaient été retardés car le conseil municipal n’avait pas encore entièrement approuvé un nouveau processus d’admission.

Des problèmes techniques et procéduraux devraient retarder le projet de six mois.

Désormais, les résidents s’attendent à ce que les dates exactes du nouveau plan et la manière dont il sera exécuté à partir de 2024 soient annoncées la semaine prochaine, après l’approbation finale du conseil.

Venturini a déclaré que le programme rapporterait juste assez d’argent pour couvrir les frais administratifs et que seuls les visiteurs de plus de 14 ans seraient tenus de le payer.

L’année dernière, le gouvernement italien a ouvert la voie à des réformes du tourisme en autorisant Venise à imposer des limites distinctes aux locations.

Le maire de la ville a déclaré que cette politique viserait à limiter les locations Airbnb, empêchant les propriétaires de quitter la ville et de louer leur logement pour de longues périodes.

Barcelone a été confrontée à des problèmes similaires à ceux de Venise.

En 2021, elle a créé un précédent en devenant la première ville européenne à interdire location de chambres privées à court terme de moins de 31 jours.

Rome et Milan, deux autres villes italiennes les plus touristiques, cherchent également depuis à pouvoir restreindre les locations de chambres à court terme alors que les loyers augmentent et que les salaires stagnent.

Les Vénitiens craignent également que les visiteurs de courte durée dépensent moins que les touristes qui louent des chambres ou réservent des hôtels pour plusieurs jours.

L’île principale a été visitée par 19 millions de personnes en 2019.

Une vue sur le Grand Canal et la basilique Santa Maria della Salute au coucher du soleil à Venise

Cela représente en moyenne quelque 52 000 par jour, et ces chiffres peuvent atteindre le double en haute saison. Mais plus des trois quarts des personnes rassemblées sur la célèbre place Saint-Marc le font pour une seule journée.

Les clients qui passent la nuit paient déjà une taxe de séjour de un à cinq euros par nuit et seront exonérés du nouveau système.

Mais même l’année dernière, des critiques ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait qu’un système de droits d’entrée ne contribuerait pas à modifier de manière significative le tourisme dans la ville.

Le journal local Corriere della Sera a écrit à propos de cette annonce l’année dernière : « Venise ressemble de plus en plus à Disneyland ».