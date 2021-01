VENISE, Italie (AP) – Dans une autre année, les masques seraient un signe de la gaieté à Venise, un accessoire porté pour les jeux et les fêtes alors que de grandes foules défilent sur le point de montrer leurs costumes frivoles et fantaisistes, en particulier ceux avec des masques décoratifs.

Les festivités du carnaval de la ville italienne des canaux auraient dû commencer samedi, mais la pandémie de COVID-19 a rendu son rendez-vous annuel impossible pendant plus de deux semaines.

L’année dernière, avec des craintes quant à la montée du nouveau coronavirus, les autorités ont brutalement fermé le carnaval de Venise le troisième jour, juste avant que l’Italie ne devienne le premier pays de l’Ouest à faire face à une épidémie.

À l’époque, une «vague» signifiait des foules se faufilant dans le labyrinthe de rues sans voiture de Venise, avec l’intention de se retrouver sur la vaste place Saint-Marc. Le jour où le carnaval s’est arrêté l’année dernière, les cas confirmés de coronavirus dans toute l’Italie n’étaient que de 133.

Aujourd’hui, l’Italie a enregistré plus de 2,5 millions de cas de virus confirmés, dont plus de 88 000 décès, mais sans compter les milliers de morts sans être testés. Une «poussée» a pris un contexte différent, plus inquiétant. Les masques sont portés maintenant pour protéger, pas pour amuser.

Les gondoles et autres navires sont amarrés au lieu de se préparer pour la populaire parade de bateaux du Carnaval dans le lagon. Les ruelles sont étrangement vides. Les Vénitiens et les quelques visiteurs de la ville doivent être masqués dans les lieux publics, à l’intérieur comme à l’extérieur, sous un mandat national.

Les restrictions actuelles en matière de contrôle des infections en Italie ne permettent pas de voyager entre les régions. Le tourisme étranger, en particulier en provenance des États-Unis, s’est tari au cours de la dernière année, les gouvernements ayant imposé des interdictions de voyager à des fins non essentielles. Même si le carnaval avait eu lieu, relativement peu de gens se seraient rendus à Venise.

L’appel du carnaval remonte à des siècles, lorsque, pendant une brève période précédant le Carême, la période de pénitence catholique qui commence le mercredi des Cendres, les Vénitiens ordinaires se pavanaient autour des masques, adoptant de nouvelles identités temporaires, et pour quelques-uns. les jours deviennent indiscernables des membres de la classe dirigeante de la fière ville maritime.

L’histoire continue

Pendant le carnaval, le masque servait à «protéger, révéler et aussi garantir l’anonymat», explique Gualtiero Dall’Osto, propriétaire de Tragicomico, une boutique artisanale de masques artistiques. «Maintenant, paradoxalement, nous ne sommes pas capables de faire l’expérience du masque de cette manière, et nous sommes obligés de porter ces masques (sanitaires) qui bloquent d’une certaine manière la libération, la liberté de nos soi-disant sens.

___

Suivez toute la couverture pandémique d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic,https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak