Venir pour chaque chose qu’ils ont dit que je ne pouvais pas avoir, déclare Chelsea Green après son apparition surprise à ROH

L’ancienne star de la World Wrestling Entertainment (WWE) NXT Chelsea Green a fait lundi une apparition surprise au Ring of Honor (ROH) Best In The World. Cependant, la lutteuse canadienne de 30 ans n’est pas encore autorisée à concourir car elle soigne toujours son bras cassé. Même si elle ne pourra participer à aucun combat avant le mois prochain, Green prévoit de regarder toutes les compétitions féminines de l’événement pour étudier ses concurrents.

Après avoir fait son apparition surprise, Green a également fait une fouille sournoise dans son ancienne entreprise et s’est rendue sur Instagram et a déclaré qu’elle était prête à s’attaquer à tout ce qui lui était interdit. « Je viens pour tout ce qu’ils ont dit que je pouvais ‘ Je n’ai pas… et je le fais avec la Ring Of Honor », a écrit Green sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos avec une photo d’elle-même de son premier épisode de ROH.

Green faisait partie des lutteurs de la WWE publiés par la société de divertissement sportif en raison de compressions budgétaires plus tôt cette année.

Pendant ce temps, le prochain tournoi de championnat féminin débutera le 31 juillet et voici le programme :

Sumie Sakai contre Rok-C

Mandy Leon contre TBA

Max l’Empaleur contre Holidead

Angelina Love reçoit un au revoir au premier tour

Miranda Alize contre Alex Gracia

Mazzerati contre Nicole Savoie

Allysin Kay contre Willow

Marti Belle contre Trish Adora

Green a remplacé Vita VonStarr dans le tournoi. VonStarr a obtenu une place dans le championnat féminin de la ROH à condition qu’elle n’interfère pas dans le match masculin. Elle a reçu une instruction spéciale de ne pas se laisser aller à Vincent et à sa faction des Justes, y compris leur querelle avec Matt Taven et Mike Bennett. Cependant, elle n’a pas tenu sa part du marché et a été retirée du tableau féminin à la ROH.

Le départ de VonStarr signifie qu’il y avait une place à la ROH pour une lutteuse et Green était plus que prêt à la prendre.

