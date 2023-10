Venir en Amérique du Nord 2024

Le meilleur film de voyage dans le temps que vous n’avez pas encore vu arrive début 2024. io9 peut confirmer que les droits nord-américains sur Rivière, Suivi de la junte Yamaguchi au hit 2021 Au-delà des deux minutes infiniesont été repris par Cineverse dans le but de sortir le film sur son service de streaming AsianCrush début 2024.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

« Après son superbe festival, nous sommes ravis de présenter le film de science-fiction merveilleusement chaleureux de Junta Yamaguchi à notre communauté passionnée de cinéphiles asiatiques », a déclaré Katie Cannon, directrice de Cineverse Networks, dans un communiqué de presse. « L’énergie contagieuse et révolutionnaire de ce film a le pouvoir de briser les barrières culturelles et de séduire un public de tous les goûts. »

Rivière se déroule dans le petit village japonais de Kibune où les employés du confortable Fujiya Inn se rendent compte qu’ils sont coincés dans une boucle temporelle. Mais il n’y a pas qu’eux. Ce sont les invités. Et les gens d’en face. Et les gens en bas du pâté de maisons. De plus, chaque fois que le temps revient, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé, et le film devient ainsi à la fois une comédie hilarante et un mystère de science-fiction. Notre avis l’a comparé à jour de la marmotte si chaque personnage était Bill Murray. Voici la bande-annonce.

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE DE RIVER (2023) FrightFest

« Je suis ravi que mon film, Rivière, a trouvé sa place en Amérique du Nord grâce à AsianCrush et Cineverse », a déclaré Junta Yamaguchi. « Le public d’AsianCrush a beaucoup de goût et j’espère qu’il appréciera mon fantasme décalé de comédie en boucle temporelle. »

En plus du Fantastic Fest, River a fait ses débuts au Festival international du film fantastique de Neuchâtel en Suisse et a également été projeté au Festival du film de Sitges. Third Window Films a contribué à conclure l’accord avec Cineverse.

« Third Window Films est heureux de travailler à nouveau avec Cineverse sur un autre de nos films japonais uniques et remarquables », a déclaré Adam Torel de Third Window Films. « [Yamaguchi’s previous film] Au-delà des deux minutes infinies a été un succès retentissant dans le monde entier et je suis sûr que Cineverse permettra à la dernière aventure temporelle de Yamaguchi d’atteindre un public encore plus large !

Si vous aimez les films de voyage dans le temps, les comédies de science-fiction ou tout pourcentage des deux, nous ne pouvons pas vous le recommander. Rivière assez. C’est un film fantastique et nous sommes ravis que le public américain ait bientôt la chance de le voir.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.