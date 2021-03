Venir aux téléphones, écouteurs et plus

Qualcomm a annoncé aujourd’hui Snapdragon Sound, une technologie qui promet d’améliorer la qualité audio de divers appareils, notamment les téléphones, les écouteurs sans fil et les casques.

Bien que cela provienne de Qualcomm et de Snapdragon de marque comme ses processeurs, la technologie n’est pas une puce – alors qu’est-ce que Snapdragon Sound? Au lieu de cela, il s’agit d’une «chaîne optimisée d’innovations audio et de logiciels», ce qui semble un peu compliqué, mais l’entreprise a essentiellement amélioré la façon dont les produits audio «se parlent».

Les principaux avantages du Snapdragon Sound sont la capacité de gérer un son haute résolution jusqu’à 24 bits / 96 kHz, une latence ultra-faible, un couplage amélioré et une qualité vocale cristalline.

De retour à la faible latence et Qualcomm affirme que le Snapdragon Sound peut prendre en charge des latences Bluetooth aussi basses que 89 ms, ce qui, selon lui, est 45% inférieur à celui d’un concurrent de premier plan. L’entreprise affirme également qu’elle est optimisée pour réduire la consommation d’énergie afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

«L’oreille humaine est très sensible aux problèmes, aux latences et à d’autres défis qui se produisent couramment lors de la diffusion de musique, de vidéoconférences ou de jeux via des connexions sans fil», a déclaré James Chapman, vice-président et directeur général de la voix, de la musique et des appareils portables chez Qualcomm.

«En nous concentrant de bout en bout, nous cherchons à proposer des innovations pour résoudre les problèmes courants des consommateurs sur pratiquement tous les points d’interaction audio», a-t-il ajouté.

Alors que de nombreux avantages du Snapdragon Sound concernent les situations sans fil, ceux qui écoutent sur l’appareil peuvent profiter de formats jusqu’à 32 bits / 384 kHz grâce au DAC Qualcomm Aqstic.

Les appareils avec Snapdragon Sound seront livrés avec un logo sur la boîte et Qualcomm a confirmé Xiaomi et Audio-Technica comme les premiers partenaires utilisant la technologie.

Les appareils prenant en charge Snapdragon Sound devraient être disponibles plus tard cette année et seront également étendus à d’autres catégories telles que les PC, les montres intelligentes et les lunettes XR.

Il existe également une liste de lecture Snapdragon Sound sur Amazon Music HD pour présenter l’audio ultra haute définition.