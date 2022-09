Venir au Canada pour commencer une nouvelle vie signifiait choisir des souvenirs de mon ancienne

Cet article à la première personne est écrit par Giselle General, une Philippine canadienne vivant à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Lorsque l’espace est limité – deux valises, un bagage à main et un sac à main – comment choisissez-vous les articles qui deviendront des souvenirs et des souvenirs de famille ?

En octobre 1999, alors que j’avais huit ans, ma famille et des dizaines de nos voisins conduisaient un jeepney – un minibus de transport en commun – lorsqu’il s’est écrasé sur la route de montagne près de Baguio, aux Philippines. Mes parents et ma sœur faisaient partie des nombreux passagers tués ; mon frère et moi avons survécu.

Près de huit ans plus tard, lorsque des parents ont décidé de nous parrainer au Canada, mon adolescent a dû entreprendre le processus difficile mais important de décider quels souvenirs de famille apporter. Je portais déjà certains des vêtements de mes parents comme vêtements de détente à la maison. Dois-je apporter des souvenirs? Articles fonctionnels ? Ou une combinaison des deux ?

Il s’avère que je ne pouvais pas apporter grand-chose après avoir été harcelé pour emballer de la nourriture et des produits philippins comme cadeaux pour des parents au Canada.

Giselle General a apporté ces albums photo, dossiers scolaires et récompenses lorsqu’elle a immigré au Canada pour la première fois en août 2007. (Giselle Générale)

Mes deux sacs d’enregistrement étaient bien remplis et j’ai réussi à ne mettre que quelques vêtements, des documents personnels, des récompenses scolaires et trois albums photo dans ma valise à main. Le cœur brisé, j’espérais pouvoir apporter plus lors de ma prochaine visite.

Mon frère, qui est arrivé au Canada quatre ans plus tard en 2011, n’a pas non plus apporté beaucoup d’articles de famille. Mais à ma surprise et à ma joie, il a apporté une boîte à bijoux contenant un cordon de mariage en or – l’un des nombreux objets symboliques des mariages catholiques traditionnels philippins – utilisé par nos parents lorsqu’ils se sont mariés en 1989.

J’ai reconnu le cordon sur les photos que j’avais vues du mariage de mes parents. “Je dois vraiment trouver ces albums photo”, me souviens-je avoir pensé.

General est reconnaissante à son frère, Gregory General, d’avoir pensé à apporter la boîte à bijoux contenant le cordon de mariage de leurs parents lorsqu’il a immigré au Canada en 2011, près de quatre ans après son immigration. (Photos de Giselle Générale)

Ma chance s’est présentée en 2013. Lorsque j’ai trouvé les albums photos de mes parents et de ma sœur, ils étaient moisis à cause des boules antimites mais, à mon grand soulagement, toujours intacts. Dans la maison d’un autre parent, j’ai également trouvé beaucoup d’albums photo plus anciens et négligés du côté de notre mère. Celles-ci tombaient en morceaux, endommagées par les termites, les œufs de cafards incrustés entre les pages, souillés par l’eau et le pipi de rat. Comme personne ne s’occupait d’eux, j’ai décidé de le faire.

Avec l’aide de mon partenaire, nous avons rassemblé les photos, les avons dépoussiérées, dépensé des centaines de dollars pour les numériser et avons finalement ramené tous les albums au Canada.

J’ai aussi trouvé l’oeuvre au point de croix de ma mère, toujours encadrée, et exposée dans une des maisons de mon lola (grand-mère maternelle.) Elle n’a pas protesté quand je les ai retirés des cadres pour les mettre dans mes bagages.

Cette fois, j’avais le contrôle de ce qu’il fallait emporter.

En septembre 2019, mon mari et moi nous sommes mariés lors d’une célébration intime et personnelle qui a eu lieu sur le terrain de l’école primaire Patricia Heights à Edmonton, devant une murale que j’ai peinte deux ans plus tôt dans le cadre d’un projet d’art communautaire.

Mon frère était témoin et porteur de l’anneau. Nous avons utilisé la boîte à bijoux de mes parents pour contenir nos bagues et, en plus des vœux, nous avons rendu hommage à mes parents et à ma sœur tout en tenant le cordon de mariage en or que mes parents utilisaient autrefois. Il était important pour moi d’honorer l’amour de mes parents – quelque chose dont j’ai été témoin si visiblement en grandissant.

Gregory General, à droite, tient la boîte à bijoux de la famille tout en étant le meilleur homme et porteur de l’anneau de Giselle General lors de son mariage en septembre 2019 avec Corey Grajkowski. La peinture murale à gauche – qui dit “Saviez-vous que vous êtes mon amour?” — a été peint par Giselle en 2017. (Rob Lentz)

Au fil des ans, mon frère et moi continuons à parler des souvenirs de famille que nous avons conservés et négocions parfois qui conserve quoi. J’ai gardé tous les albums photos, y compris son album de bébé, tandis qu’il a pris toutes les créations au point de croix faites par notre mère. À mon grand amusement, il s’est mis au point de croix lui-même.

Aux Philippines, la Toussaint tombe le 2 novembre et est un jour où les gens se rendent dans les cimetières pour visiter les tombes de ceux qui sont partis. Le Canada n’a pas de journée comme celle-ci.

Mais mon rôle officieux en tant qu’historien de la famille et conservateur à l’étranger – garder ces objets dans notre maison et préserver les souvenirs – aide à rattraper cette tradition manquée.

La boîte à bijoux de mariage, avec la chaîne en or à l’intérieur, reste dans mon bureau à domicile, sur une étagère avec les albums photos et autres bibelots que j’ai apportés avec moi au Canada. Et mon frère sait qu’il peut emprunter la boîte à bijoux quand il veut.