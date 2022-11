Venezuela, l’opposition a déclaré se préparer à reprendre les pourparlers

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement vénézuélien et l’opposition politique se préparent à reprendre les pourparlers bloqués depuis plus d’un an, ont déclaré vendredi à l’Associated Press des personnes proches du processus.

Trois personnes – un proche du chef de l’opposition Juan Guaidó et deux personnes impliquées dans les préparatifs des négociations – ont déclaré que les délégations des deux parties pourraient se rencontrer à Mexico vers la mi-novembre. Tous trois se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Ils ont déclaré que les pourparlers devraient se concentrer sur un éventuel programme d’aide humanitaire pour le Venezuela à court d’argent ainsi que sur les conditions de l’élection présidentielle de 2024 dans le pays. Il y a aussi la question d’une extension américaine de la compagnie pétrolière Chevron pour opérer dans la nation sud-américaine.

Cependant, le gouvernement du président mexicain Nicolas Maduro n’a pas encore nommé de représentants pour les pourparlers.

La dernière série de pourparlers a eu lieu à Mexico sous la direction de diplomates norvégiens l’année dernière. Mais l’administration Maduro les a annulés en octobre 2021 à la suite de l’extradition par le Cap-Vert vers les États-Unis de l’allié de Maduro Alex Saab.

Il y a eu des tensions entre Washington et Caracas pendant des années et elles se sont intensifiées après la réélection de Maduro en 2018. Les États-Unis et d’autres nations ont accusé le vote d’avoir été entaché de fraude et ont reconnu Guaidó, alors chef de l’Assemblée nationale, comme le chef légitime du Venezuela.

Les années de crise économique au Venezuela ont contribué à l’exode d’environ 7 millions de Vénézuéliens du pays exportateur de pétrole autrefois prospère.

Un éventuel fonds d’aide humanitaire de 3 milliards de dollars administré par l’ONU ne suffirait pas à inverser la baisse des revenus pétroliers du pays ou les effets des sanctions américaines, selon les experts. Mais cela pourrait atténuer la pauvreté écrasante et les pénuries dont souffrent actuellement de nombreux Vénézuéliens.

Au moment où Maduro a suspendu les pourparlers, il a conditionné une reprise à la libération de Saab.

Les autorités américaines pensent que Saab a des détails sur la façon dont le Venezuela vend de l’or et des pétroliers remplis de pétrole brut malgré les sanctions américaines. Ils disent également qu’il détient des secrets sur la corruption de Maduro, de la famille du président et de ses principaux collaborateurs.

Les procureurs fédéraux de Miami ont inculpé Saab en 2019 pour blanchiment d’argent lié à un système de corruption présumé qui aurait détourné plus de 350 millions de dollars d’un projet de logement pour personnes à faible revenu par le gouvernement vénézuélien.

Fabiola Sanchez, Associated Press