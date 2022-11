Venezuela, l’opposition a déclaré se préparer à reprendre les pourparlers

MEXICO CITY – Le gouvernement vénézuélien et l’opposition politique se préparent à reprendre les pourparlers bloqués depuis plus d’un an, ont déclaré vendredi à l’Associated Press des personnes proches du processus.

Il y a eu des tensions entre Washington et Caracas pendant des années et elles se sont intensifiées après la réélection de Maduro en 2018. Les États-Unis et d’autres nations ont accusé le vote d’avoir été entaché de fraude et ont reconnu Guaidó, alors chef de l’Assemblée nationale, comme le chef légitime du Venezuela.