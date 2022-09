Venezuela : les forces armées font le plus grand effondrement de pot en une décennie

Des membres des forces armées ont intercepté samedi un navire transportant plus de 3,1 tonnes américaines (2,8 tonnes métriques) de marijuana, près de 18 livres (8 kg) de cocaïne et des moteurs hors-bord supplémentaires au large de la côte caribéenne du Venezuela, a déclaré le général Domingo Hernández, général commandant du Commandement Stratégique Opérationnel des Forces Armées Nationales Bolivariennes. Il a ajouté que le navire avait quitté la Colombie et était en route vers l’île de la Martinique.

Près de 6 293 livres (2 857 kilos) de marijuana ont été saisies sur le bateau, qui manquait d’identification et avait sept moteurs supplémentaires ainsi que 33 grands conteneurs de stockage avec du carburant et un téléphone satellite.

“Depuis 2012, on l’a vu, c’est la réserve de marijuana la plus importante, et aussi, depuis 2012, on a désactivé 305 avions, 27 (d’entre eux) cette année avec beaucoup de renseignement et de prévention contre le micro trafic et le macro trafic parce que cela est également une autre somme exponentielle », a déclaré Hernández.