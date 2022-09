Venezuela : les forces armées font le plus grand effondrement de pot en une décennie

TIRAYA, Venezuela (AP) – Les forces armées du Venezuela ont annoncé lundi ce qu’elles ont qualifié de plus grand buste de marijuana des 10 dernières années dans le pays sud-américain.

Des membres des forces armées ont intercepté samedi un navire transportant plus de 3,1 tonnes américaines (2,8 tonnes métriques) de marijuana, près de 18 livres (8 kg) de cocaïne et des moteurs hors-bord supplémentaires au large de la côte caribéenne du Venezuela, a déclaré le général Domingo Hernández, général commandant du Commandement Stratégique Opérationnel des Forces Armées Nationales Bolivariennes. Il a ajouté que le navire avait quitté la Colombie et était en route vers l’île de la Martinique.

Douze hommes voyageant sur le bateau ont été arrêtés. Hernández a déclaré que tous étaient vénézuéliens et travaillaient pour le cartel colombien de la Guajira.

Près de 6 293 livres (2 857 kilos) de marijuana ont été saisies sur le bateau, qui manquait d’identification et avait sept moteurs supplémentaires ainsi que 33 grands conteneurs de stockage avec du carburant et un téléphone satellite.

Les arrestations et la saisie faisaient partie d’opérations spéciales des forces armées à travers la frontière vénézuélienne. Les soldats de la région ont également saisi des bâtiments de fortune qui stockent du carburant pour les avions utilisés par les trafiquants de drogue qui atterrissent sur des pistes illégales à proximité.

“Depuis 2012, on l’a vu, c’est la réserve de marijuana la plus importante, et aussi, depuis 2012, on a désactivé 305 avions, 27 (d’entre eux) cette année avec beaucoup de renseignement et de prévention contre le micro trafic et le macro trafic parce que cela est également une autre somme exponentielle », a déclaré Hernández.

Hernández et son équipe ont montré lundi aux journalistes les médicaments, les réservoirs de carburant et le bateau dans un camping en bord de mer dans la communauté de Tiraya mis en place pour l’opération spéciale de la région. Deux gros hélicoptères, des véhicules militaires, des tentes et des dizaines de soldats armés se trouvaient également sur le site.

Hernández a déclaré plus que 40,2 tonnes américaines (36,5 tonnes métriques) de drogues illégales ont été saisies jusqu’à présent cette année au Venezuela. C’est une hausse de 29,2 % par rapport à la même période l’an dernier.

Regina García Cano, Associated Press