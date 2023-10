CARACAS, Venezuela — Le procureur général du Venezuela a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête criminelle contre les organisateurs des élections primaires du week-end dernier, censées permettre aux électeurs de choisir un candidat de l’opposition pour se présenter contre le président Nicolas Maduro l’année prochaine.

Le procureur général Tarek William Saab a déclaré aux journalistes que l’enquête porterait sur des allégations, notamment selon lesquelles la Commission primaire nationale indépendante qui a organisé le scrutin de dimanche usurpait illégalement les fonctions d’une entité gouvernementale.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que la commission organisée par l’opposition a publié des résultats actualisés montrant la participation de plus de 2,4 millions d’électeurs, dont l’écrasante majorité a soutenu l’ennemie de longue date du gouvernement, María Corina Machado.

Saab a déclaré que son enquête porterait également sur des allégations d’usurpation d’identité, de blanchiment d’argent et de complot.

“Comme nous le savons, un acte de bouffonnerie a eu lieu dimanche, une sorte de théâtre pour tromper l’opinion publique nationale et internationale”, a déclaré Saab, rejoignant d’autres alliés du gouvernement qui ont décrit les élections primaires comme une farce.

Saab, proche allié de Maduro et ancien législateur, a déclaré que la commission n’a pas le pouvoir de présider une élection car ce pouvoir appartient uniquement au Conseil électoral national du pays. La commission a d’abord demandé l’aide du conseil, largement considéré comme partisan du parti au pouvoir, mais a continué sans lui après des retards répétés.

Saab a ajouté qu’on ne sait toujours pas comment la primaire a été financée et a déclaré que, selon les plaintes, l’identité de milliers de personnes « qui n’ont pas assisté » à un centre de vote a été utilisée pour gonfler les chiffres de participation.

Le gouvernement de Maduro et ses alliés ont passé des mois à entraver les efforts de l’opposition pour organiser leurs élections primaires et ont interdit au vainqueur désormais apparent d’être candidat – laissant planer le doute sur le résultat du scrutin de dimanche.

Les organisateurs n’ont pas prévu de chiffres de participation, mais les problèmes logistiques, les pénuries de carburant, les menaces gouvernementales et la répression ont conduit les personnes impliquées ou familiarisées avec l’effort à estimer initialement la participation à environ 1 million. Cette projection a doublé à mesure que de plus en plus de personnes se rendaient aux urnes au Venezuela et dans d’autres pays.

Les électeurs ont défié les attentes, même dans les quartiers autrefois considérés comme des bastions du parti au pouvoir. Pendant qu’ils faisaient la queue pendant des heures, beaucoup ont exprimé leur espoir d’un changement de gouvernement qui puisse sortir le pays d’une décennie de crise économique, politique et sociale.

Les derniers résultats partiels publiés par la commission montrent qu’au moins 2,3 millions de personnes au Venezuela et plus de 132 000 à l’extérieur du pays ont voté dimanche.

Machado, une ancienne députée, s’est déjà déclarée gagnante après que les résultats l’ont montrée loin devant neuf autres candidats. Les résultats partiels ont montré qu’avec environ 92% des feuilles de pointage dépouillées, Machado a obtenu 2.253.825 voix, soit 92,35% du total. Son concurrent le plus proche a obtenu 112 523 voix, soit 4,61 %.

Alors que le gouvernement de Maduro a accepté la semaine dernière de laisser l’opposition choisir son candidat à l’élection présidentielle de 2024, Machado n’a toujours pas le droit de se présenter aux élections. Et le gouvernement de Maduro a, dans le passé, contourné la loi, exercé des représailles contre ses opposants et violé les accords comme bon lui semblait.