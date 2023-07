« Venez s’il vous plaît »: les fans de Taylor Swift en Asie du Sud-Est espèrent une date de tournée

OSur les réseaux sociaux, les fans l’appellent la « grande guerre ». Des conseils sont partagés sur la meilleure façon de se préparer. Les groupes de soutien en ligne partagent leurs expériences. Des parents et des amis ont été enrôlés pour aider à la lutte.

La perspective de regarder un écran pendant des heures dans l’espoir d’obtenir un billet pour la tournée de Taylor Swift est désormais largement connue, mais jamais plus que dans toute l’Asie du Sud-Est, où une seule étape de la tournée, Singapour, a été incluse dans le programme de la star. calendrier.

Les fans ont commencé à faire la queue devant les bureaux de poste à Singapour mercredi, dans l’espoir d’obtenir des billets vendredi, a rapporté le temps des détroitsmais ailleurs dans la région, les fans ont blâmé la politique instable et la mauvaise infrastructure comme certaines des raisons pour lesquelles leur pays d’origine est absent du programme de la star.

Combien gagne Taylor Swift grâce aux concerts australiens de sa tournée Eras ? En savoir plus

Le Chercheur du quotidien philippin a écrit dans un récent éditorial que les plaintes des fans avaient « fini par mettre en lumière le triste état des infrastructures philippines ».

Le pays abrite une grande base de fans de Swift. Quezon City dans la région métropolitaine de Manille était autrefois répertoriée par Spotify comme abritant le cinquième plus grand nombre d’auditeurs de Swift dans un classement des villes mondiales.

Avant l’annonce des dates de la tournée, le groupe de fans Swifties Philippines a lancé une campagne de hashtag #WeWantErasTourPhillipines pour tenter d’attirer Swift dans le pays, organisant même un événement par l’interprète de drag Taylor Sheesh, qui a recréé la tournée Eras dans un centre commercial bondé à Quezon. Ville. La performance de synchronisation labiale de Taylor Sheesh, avec des changements de costumes, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Charlyn Suizo, 30 ans, ingénieur logiciel de Laguna et administrateur du groupe Swifties Philippines, espérait que cela enverrait un message à Swift. « Nous avons organisé plusieurs campagnes pour frapper à la porte de Taylor Swift pour vraiment [ask her to] écoutez-nous et invitez-la à venir ici », dit-elle.

Suizo était attristée qu’aucune date de tournée n’ait été annoncée pour Manille, mais ajoute qu’elle pense que l’infrastructure est un problème. « Nous n’avons pas un grand stade qui conviendrait à la scène, la technologie qui serait utilisée pour la logistique et les installations nécessaires pour qu’elle puisse faire le concert », dit-elle.

La connectivité des transports est un autre problème. Il n’y a pas de transport public direct vers la Philippine Arena, le plus grand stade, qui peut accueillir 50 000 personnes. Suizo a passé quatre heures à voyager de Manille au lieu d’un récent concert de Bruno Mars. Environ la moitié du public est arrivé en retard, a-t-elle ajouté.

« Espérons qu’il y a [investment], car c’est vraiment une révélation pour le gouvernement et pour tout le monde », a-t-elle ajouté. Les Philippines manquaient les opportunités économiques associées à l’accueil de grands concerts, dit Suizo.

En revanche, les six spectacles de Taylor à Singapour, où les billets commencent à 108 dollars singapouriens (80 dollars), devraient apporter un coup de pouce majeur à son secteur touristique, tout comme la visite de Coldplay, qui a récemment annoncé six spectacles là-bas.

Les médias singapouriens ont souligné la connectivité de la ville-État, ses installations et les efforts de l’office du tourisme pour la positionner comme un centre de divertissement et d’événements comme raisons de son attrait.

‘Nous vous aimons, nous vous attendons’

En Thaïlande, les fans pensent que les dates de la tournée de Taylor pourraient également refléter des inquiétudes concernant l’instabilité politique. Beaucoup se souviennent amèrement de la façon dont Swift a dû annuler son concert de 2014 à Bangkok après le coup d’État militaire du désormais Premier ministre par intérim Prayuth Chan-ocha.

Pongpond Karnsubwedchkil, 19 ans, du groupe de fans thaïlandais Saratay, dit qu’il prévoit de voyager pour regarder ses émissions ailleurs. Mais il ajoute : « J’adorerais l’entendre dire ‘Sawatdee kah Thaïlande’ plutôt que ‘Bonjour Japon’ ou ‘Bonjour Singapour’. »

Il pense que la situation politique est en train de changer, citant les récentes élections, au cours desquelles le parti progressiste Move Forward a remporté le plus de sièges.

Le message de Pongpond à Swift ? « Nous vous aimons, nous vous attendons et nous continuerons à attendre. Et enfin, Prayuth n’est plus Premier ministre. Viens ici s’il-te-plaît. »

Ailleurs, certains se sont demandé si certains artistes interprètes n’avaient pas été dissuadés par des attitudes intolérantes dans le pays d’accueil. Lorsque Coldplay a annoncé des dates de tournée en Indonésie et en Malaisie en mai, les politiciens conservateurs et les groupes religieux se sont heurtés à un contrecoup du soutien du groupe aux problèmes LGBTQ +.

Mais Swifties dit qu’ils continueront à célébrer sa musique dans leur pays d’origine, Saratay et Swifties Philippines organisant des soirées d’écoute pour coïncider avec la sortie de l’album Speak Now (Taylor’s Version).

Beaucoup continueront également à tenter leur chance en obtenant des billets pour Singapour. Gabriel Eric Villanueva a promis d’essayer d’obtenir des billets pour sa fiancée, Smile Carvajal, lors de sa demande en mariage l’année dernière. Mercredi, il portait le même maillot depuis le jour de sa proposition porte-bonheur, tandis que son ami, qui s’est qualifié pour une prévente, est entré dans la file d’attente à sa place.

Ils étaient au nombre de 257 930 dans la file d’attente, mais sans succès.

Il réessayera vendredi lorsque la vente générale commencera. Ils achèteront n’importe quel billet disponible, tant qu’il est à un prix raisonnable. « Même si c’est juste le billet le moins cher – juste pour être là », dit Carvajal.