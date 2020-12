Le chef des Proud Boys a avoué avoir incendié une banderole Black Lives Matter dans une église de Washington, DC le week-end dernier après que le FBI a ouvert une enquête sur les «crimes de haine» sur l’incident, mais maintient qu’il n’a rien fait d’illégal.

Le président du groupe controversé, Enrique Tarrio, a admis le coup dans un message à Parler tôt vendredi matin, affirmant que s’il avait brûlé la bannière BLM lors d’un rassemblement politique la semaine dernière, «Aucun crime de haine n’a été commis.»

« Contre la volonté de mon avocat, je suis ici aujourd’hui pour admettre que je suis la personne responsable de l’incendie de cette enseigne, » Tarrio a écrit, ajoutant « Je ne l’ai pas fait par haine … Je l’ai fait par amour » et que le signe brûlant « Ne concernait pas la race, la religion ou l’idéologie politique, » mais plutôt «Un mouvement raciste qui a terrorisé les citoyens de ce pays.»

La seule haine qu’il y a dans mon cœur est pour le communisme et un gouvernement autoritaire. BLM est un mouvement marxiste. Il ne s’agit pas de la couleur de la peau de quelqu’un. … Venez me chercher si vous pensez que ce que j’ai fait était mal.

Le leader des Fiers Boys Enrique Tarrio prend la responsabilité du drapeau BLM brûlé à Washington DC Le FBI enquête sur cela comme un crime de haine. «Le fait de brûler cette bannière n’était pas une question de race, de religion ou d’idéologie politique.» pic.twitter.com/N6DrpnObsi – Tomas Morales (@TomasMorales_iv) 19 décembre 2020

Le mea culpa est intervenu après que la police locale et le FBI ont lancé une enquête sur les crimes haineux sur l’épisode, offrant respectivement des récompenses de 1 000 $ et 2 000 $ pour des informations ayant conduit à une arrestation, selon l’Associated Press. En plus de la bannière BLM détruite, les autorités ont également allégué que des dommages avaient été causés aux églises locales.

LIRE LA SUITE: REGARDEZ les Proud Boys incendier la bannière BLM au cours d’une journée de protestation marquée par la violence à DC

L’incident a eu lieu lors d’un rassemblement dans la capitale nationale le week-end dernier en soutien au président Donald Trump. Des images de la gravure de panneaux capturées par l’agence vidéo de RT, Ruptly, ont montré un homme aspergeant la bannière avec du carburant aux chants de «F ** k Antifa!» et « ETATS-UNIS! » d’une foule tapageuse. Une deuxième bannière BLM a également été apparemment retirée d’une autre église et incendiée, bien qu’il ne soit pas clair si l’admission de Torrio faisait référence aux deux.

Les Proud Boys et les partisans de Trump brûlent la bannière BLM en scandant et en applaudissant au centre-ville de DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr – Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) 13 décembre 2020

Il semblerait qu’il y ait eu un autre incident également. https://t.co/tZ4SVcGkb6 – Jack Jenkins (@jackmjenkins) 13 décembre 2020

Le rassemblement du MAGA a vu des bagarres entre partisans et opposants du président plus tard dans la nuit, la police ayant procédé à plusieurs arrestations et quatre personnes transportées d’urgence à l’hôpital dans un état grave après avoir été poignardées lors d’une bagarre dans un bar. L’établissement, Harry’s Bar, est un lieu de rencontre connu des membres de Proud Boys, et a été le théâtre de l’un des brûlures d’enseignes samedi, selon le journaliste Ford Fischer.

PHOTOS que j’ai prises hier soir: après avoir pillé un #BlackLivesMatter Bannière de l’Église Méthodiste Unie d’Asbury, les Proud Boys posent avec elle avant de l’incendier devant le Harry’s Bar à Washington DC. pic.twitter.com/emyRW0YGqj – Ford Fischer (@FordFischer) 13 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!