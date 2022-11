Venetia Stevenson, “la fille la plus photogénique du monde” qui est sortie avec Elvis, a cessé de jouer pour cette raison

Chaque fois que Venetia Stevenson entrait dans une pièce, chaque homme tournait la tête et restait bouche bée, y compris Elvis Presley.

L’actrice et mannequin, qui était autrefois qualifiée de “fille la plus photogénique du monde”, est décédée en septembre à l’âge de 84 ans. Le partenaire de longue date de Tab Hunter, Allan Glaser, a confirmé à Fox News Digital qu’il produisait un film sur la vie de Hunter dans lequel Stevenson occupe une place prépondérante. En vedette.

Sa sœur Caroline Stevenson a parlé à Fox News Digital de la façon dont son “idole” a captivé certains des hommes les plus recherchés d’Hollywood, y compris le roi du rock ‘n’ roll.

“Elvis Presley était l’un des hommes les plus polis, les plus merveilleux et les plus authentiques qu’elle ait jamais rencontrés”, a déclaré Caroline. “Bien sûr, moi étant adolescente, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, est-ce que Venetia va épouser Elvis ?'”

Stevenson, la fille de la star de “General Hospital” Anna Lee et du réalisateur de “Mary Poppins” Robert Stevenson, est devenue amoureuse du chanteur à la fin des années 50. Elle lui a rendu visite à Memphis, Tennessee, et le couple a été photographié en train d’assister à une projection du film “Loving You” de Presley en 1957.

“Il n’aurait pas pu être plus gentil”, a déclaré Caroline. “Elle est allée vivre avec lui. Je sais qu’ils sont restés dans des chambres séparées parce qu’elle a dit très clairement que c’était comme ça qu’elle le voulait. Il respectait cela. Et elle pensait qu’il était tout simplement merveilleux. Mais rien n’a jamais évolué au-delà de cela. Je ne peux pas imaginez pourquoi. Je veux dire, nous faisions tous des tongs chaque fois qu’il entrait dans une pièce.

“Je me souviens qu’il était si terre-à-terre”, a-t-elle poursuivi. “Il est venu dans ce petit restaurant et a commandé un hamburger. La serveuse était en train de s’évanouir. Et le voici en train de dire : “Cette nourriture est délicieuse. Mais vous devez réduire cette laitue. Vous devez la hacher. Hacher cette laitue, ou elle tombe du hamburger. Pendant ce temps, la serveuse s’évanouit presque sur le sol.”

Joanna Venetia Invicta Stevenson est née en 1938. C’est à cette époque que son père a signé un contrat avec le producteur David O. Selznick, et la famille s’est envolée de Londres pour Hollywood. À 14 ans, Stevenson a été repéré par le photographe Peter Gowland sur une plage de Malibu, en Californie. Ses photos sont rapidement apparues dans de nombreux magazines, dont Esquire.

En 1956, Stevenson a été signé par RKO Radio Pictures. Elle et la Bond girl Ursula Andress ont même pris des cours de claquettes ensemble. Elle a ensuite signé un contrat avec Warner Bros. Ensuite, le magazine Popular Photography l’a nommée “la fille la plus photogénique du monde” sur 4 000 candidats dans son numéro de 1957. Elle a accepté le prix dans “The Ed Sullivan Show”.

“Je me souviens que j’étais à Grand Central Station [in New York City] et j’ai regardé le kiosque à magazines », se souvient Caroline. « Une fois, j’ai compté 46 couvertures de magazines avec ma sœur. C’est un caméléon. Elle pourrait être Marilyn Monroe. Elle pourrait être Ingrid Bergman. Elle pouvait être qui le photographe voulait qu’elle soit.

“Elle avait juste cette incroyable capacité à se rendre complètement différente sur chaque photo. Certaines personnes pensaient qu’elle était un peu distante ou recluse. La vérité est que j’ai toujours senti que Venetia était un peu timide. Et je suppose que certaines personnes ont pris cela pour de la froideur. . Elle avait un grand sens de l’humour. Je ne l’ai jamais vue dire du mal de qui que ce soit.”

En tant que star de cinéma, Stevenson est sorti avec “toutes sortes de gens”, a expliqué Caroline. Elle a agi en tant que confidente de Hunter, une idole hollywoodienne qui était enfermée à l’époque, et de la star de “Psycho” Anthony Perkins. Hunter aurait été l’un des premiers amants de Perkins, a rapporté Entertainment Weekly. Dans le documentaire de 2015 “Tab Hunter Confidential”, Stevenson a déclaré qu’elle servait de “barbe” lorsqu’elle a été photographiée en ville avec les deux acteurs.

“Je me souviens que j’ai dû rester dans son appartement une fois”, se souvient Caroline. “Elle recevait beaucoup d’appels téléphoniques et j’étais capable d’imiter sa voix. J’avais des conversations d’environ sept à dix minutes avec toutes sortes de personnes qui voulaient être avec elle. Je me souviens qu’il y avait cet homme qui était en charge de Warner Bros. à l’époque, et il voulait vraiment sortir avec Venetia. Je viens d’avoir cette merveilleuse conversation avec lui, principalement oui et non, mais pas mal de non.”

Stevenson a dit “oui” à l’acteur de “West Side Story” Russ Tamblyn le jour de la Saint-Valentin 1956. Cependant, la relation a été de courte durée et le couple l’a appelée en 1957. C’était au “The Ed Sullivan Show” où elle a rencontré Don Everly des Everly Brothers. Ils se sont mariés de 1962 à 1970.

Stevenson et Everly ont eu trois enfants, dont l’actrice Erin Everly. Erin a épousé Axl Rose, leader des Guns N’ Roses, en 1990. Selon certaines informations, c’est Erin qui a inspiré la chanson à succès du groupe, “Sweet Child o’ Mine”. Leur mariage a été annulé en 1991.

Malgré une vie de paillettes et de glamour, Stevenson a cessé d’agir après avoir épousé Everly.

« Elle ne verrait pas d’inconvénient à ce que je dise cela, mais ma sœur Venetia n’était pas une bonne actrice, » gloussa Caroline. “Elle serait la première à vous le dire. Elle n’aimait pas jouer. Mais elle était sous contrat et quand vous l’êtes, peu importe que vous aimiez jouer ou non. C’est exactement ce que vous faites. dès que son contrat a été rempli. Et elle était heureuse de sortir à ce moment-là. [studio] avait son écurie de célébrités. Et il y avait tellement plus qu’elle voulait faire.”

Stevenson a ensuite servi de lecteur de script pour la société de production de Burt Reynolds. Elle est également devenue vice-présidente de la société de production Cinema Group et manager qui représentait le réalisateur Renny Harlan.

“Je n’ai jamais vraiment rien connu d’autre qu’Hollywood”, a déclaré Stevenson. “Je ne pense pas que je pourrais m’identifier à un médecin ou à un comptable. De quoi parlerions-nous ? Je suppose que, quand je m’arrête vraiment et que j’y pense, j’ai vécu une existence très étroite parce que les films sont tout ce que je sais.”

Retenant ses larmes, Caroline a déclaré qu’il était difficile de voir sa sœur lutter contre la maladie de Parkinson peu de temps avant sa mort.

“Je prie pour elle tout le temps qu’elle ait vraiment trouvé le bonheur parce qu’elle a eu la maladie de Parkinson à la fin”, a déclaré Caroline. “Et je sais à quel point c’était dur pour elle d’avoir été si belle. La maladie de Parkinson est si cruelle envers votre corps, votre tout. J’aurais aimé pouvoir lui apporter plus de réconfort. Je ressens toujours beaucoup sa perte.”

Le frère de Stevenson, l’acteur Jeffrey Byron, a confirmé à Fox News Digital que la star était décédée dans un centre de santé à Atlanta.

“Ma sœur était résiliente dans cette industrie”, a-t-il déclaré. “Elle a pris la vie comme elle venait à elle. Et quand les choses ne se sont peut-être pas tout à fait déroulées dans son sens, elle a pu renverser la vapeur et trouver de nouvelles aventures et réussir ces aventures.”

“Elle a eu une vie incroyable”, a ajouté Caroline. “Je l’ai vraiment idolâtrée. Avec tout ce qu’elle a accompli, je suis tellement heureuse qu’elle soit ma sœur.”

Stevenson laisse dans le deuil Byron, Caroline et sa fille Erin, ainsi qu’une autre fille nommée Stacy, un fils nommé Edan, un frère nommé Steve et quatre petits-enfants.