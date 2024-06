Vendredi, l’Ukraine a obtenu l’autorisation de tirer des roquettes américaines sur la Russie

Armée ukrainienne HIMARS. Via les réseaux sociaux

Pendant plus de deux ans, après que la Russie a élargi sa guerre contre l’Ukraine, l’administration du président américain. Joe Biden a tracé une ligne rouge pour les forces ukrainiennes.

L’administration fournirait aux Ukrainiens des munitions de précision, notamment des bombes aériennes planantes, des missiles de croisière Harpoon, des roquettes M30/31 pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité et des roquettes pour systèmes de missiles tactiques de l’armée.

Les Ukrainiens pourraient utiliser ces munitions contre des cibles russes sur le sol ukrainien. Mais s’ils touchaient des cibles à l’intérieur En Russie, la Maison Blanche pourrait suspendre toute aide future.

Mais les récentes frappes russes sur Kharkiv, à seulement 40 kilomètres de la frontière dans le nord-est de l’Ukraine, ont contribué à faire changer d’avis Biden. Un mois de frappes aveugles a déplacé des dizaines de milliers de civils et en a tué de nombreux. Le 25 mai, les Russes ont bombardé un magasin de bricolage dans cette ville de 1,4 million d’habitants. tuant 18 personnes dont deux enfants.

Vendredi, la Maison Blanche a effacé sa ligne rouge.

Cette nuit-là, l’armée ukrainienne aurait pointé certains de ses lanceurs à roues HIMARS sur la ville russe de Belgorod, à 32 kilomètres au nord de la frontière russo-ukrainienne, dans le sud de la Russie.

« C’est une étape bienvenue qui nous permettra désormais de mieux protéger l’Ukraine et les Ukrainiens du terrorisme russe et des tentatives d’extension de la guerre », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. a écrit juste avant que des dizaines de roquettes de 660 livres, chacune allant jusqu’à 57 miles avec 50 livres d’explosifs puissants, ne pleuvent sur Belgorod.

Les médias russes ont capté le son des sirènes d’alerte aérienne et les tirs enflammés des batteries de défense aérienne alors que les roquettes ukrainiennes se dirigeaient vers la ville de 384 000 habitants. Les médias d’Etat revendiqué Les batteries de défense aérienne ont abattu 14 roquettes et il existe des traces de fragments de roquettes au sol.

On ne sait pas exactement combien de dégâts le raid a infligé, et, plus précisément, combien de dégâts il a infligé. militaire cibles.

Mais ce que les Ukrainiens tentent d’accomplir est évident. Belgorod et les villes environnantes constituent une base d’opérations pour le groupement nord de l’armée russe, qui attaque les villes frontalières ukrainiennes depuis le 10 mai, dans le but possible de percer les lignes ukrainiennes et de se diriger vers Kharkiv.

En trois semaines de durs combats, ce groupe de troupes russes a capturé – à grands frais – une chaîne de villages frontaliers et transformé la ville de Vovchansk, à quelques kilomètres au sud de la frontière, en un champ de bataille jonché de décombres. L’action rapide des renforts ukrainiens – la 36e brigade de marines, la 71e brigade Jager et la 82e brigade d’assaut aérien d’élite, entre autres unités – a stoppé l’avancée russe.

Belgorod n’a fait que gagner en importance à mesure que la bataille progresse. Il y a tellement de victimes russes dans les hôpitaux de la région que le système de santé local « est dans un état d’effondrement », selon le Centre ukrainien pour les stratégies de défense. noté.

Certains signes montrent que les Russes se regroupent pour un nouvel assaut. Les mouvements de troupes dans les villes de Graivoron, Borisovka et Proletarsky, à quelques kilomètres à l’ouest de Belgorod, « indiquent peut-être la formation d’un groupe de frappe dans l’oblast de Belgorod ». selon CDS.

En frappant Belgorod et l’oblast environnant, les Ukrainiens ont érodé le groupe de forces du nord – et ce prétendu nouveau groupe de frappe – sans avoir à combattre les Russes rue par rue à Vovchansk.

Soyons clairs, les forces ukrainiennes pourraient frapper Belgorod avant cette semaine, mais uniquement en utilisant des munitions de fabrication locale ou européennes. En fait, Belgorod est une cible depuis avril 2022, lorsque des hélicoptères d’attaque de l’armée ukrainienne ont traversé la frontière et lancé des roquettes sur une installation pétrolière de la ville.

Mais les meilleures et les plus nombreuses munitions de frappe profonde d’Ukraine sont fabriquées aux États-Unis. Un bombardement véritablement durable et dommageable des bases russes à Belgorod nécessite l’utilisation de HIMARS, d’ATACMS et de bombes planantes fournies par les États-Unis.

Les Ukrainiens ont enfin le feu vert pour procéder. « Je suis reconnaissant pour ce soutien vital », a écrit Zelensky.