Vendredi, les démocrates de Floride se lancent dans la controverse sur Michelle Salzman après les heures d’ouverture

Le Parti démocrate de Floride a attendu vendredi soir, un week-end férié, pour condamner les déclarations largement rapportées d’un républicain de Pensacola.

Répondant au représentant. Michelle Salzman utilisation de l’expression « tous » lors d’un débat en salle sur un échec de la résolution Exhortant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, lorsque le promoteur du projet de loi a demandé combien de Palestiniens morts serait suffisant, l’État partie s’est appuyé sur la plateforme de médias sociaux X, plutôt que sur une déclaration officielle avec un nom attaché à une citation.

« DÉCLARATION : Le Parti démocrate de Floride condamne les propos tenus par Michelle Salzman mardi. Aucun élu, dans aucune chambre des États-Unis d’Amérique, ne devrait prôner la mort de civils. Israéliens et Palestiniens sont tous deux victimes de cette guerre contre le Hamas. Nous continuons de soutenir les efforts de l’administration Biden pour appeler à la libération des otages, minimiser les pertes civiles et négocier des pauses humanitaires.»

Salzman a qualifié cette allégation de « fausse » dans une interview avec PORTER LA TÉLÉVISION Vendredi, dans la foulée du Rep. Angie Nixon affirmant qu’il s’agissait de Salzman, et les commentaires ultérieurs du Rep. Alex Andrade qui disait qu’il ne « croyait pas que le représentant Salzman parlait des civils palestiniens ». Je crois que sa colère était concentrée sur le Hamas et sur tous ceux qui croient en l’éradication des Juifs et de l’État d’Israël. »

Nixon a appelé à la censure et à la démission de Salzman non seulement à cause de « ce qu’elle dit », mais aussi de « ce qu’elle fait et elle a une histoire et une habitude de dire des choses imprudentes et viles à l’égard des gens qui ne sont pas d’accord avec ce qu’elle croit. dedans. Et elle doit partir. Elle ne devrait pas être représentante à l’Assemblée législative de Floride.

La section de Floride du Council on American-Islamic Relations a appelé à une sanction similaire, comme le rapporte Le gardien.

“Les propos de Salzman sont incroyablement dangereux et déshumanisants pour les Palestiniens ici chez eux et sous l’occupation israélienne”, a déclaré le directeur exécutif Imam Abdallah Jaber dit. « Elle doit faire face à la censure de son parti et à un désaveu public de la part de tous les législateurs de Floride. »

Nixon a également appelé à la censure du représentant. Randy bien pour les commentaires qu’il a faits lors du débat sur sa résolution échouée. Jusqu’à présent, les démocrates n’ont pas commenté ses remarques de cette semaine ni d’autres « choses ignobles, haineuses et incendiaires » selon Nixon « ont été dites à la FL House, ainsi qu’en public et sur cette application ».

Vues des publications : 0