Vendredi est votre dernière chance de commander des tests COVID-19 gratuits au gouvernement – ​​Shaw Local

DeKALB – Ceux qui n’ont pas encore reçu trois séries de tests COVID-19 gratuits du gouvernement fédéral ont jusqu’à vendredi pour le faire, selon le site Web fédéral des tests.

Chaque ménage a reçu 24 tests au total, soit trois séries de 8 tests dans le cadre du programme de l’administration Biden adopté l’année dernière.

Selon le site internet de demande des tests à domicile, covid.gov/tests, le programme de commande de tests rapides à domicile COVID-19 sera suspendu le vendredi 2 septembre car le Congrès n’a pas fourni de financement supplémentaire pour reconstituer le stock du pays.

Chaque ménage en Amérique est éligible pour obtenir une troisième série de tests rapides. Chaque cycle comprend huit tests COVID-19 rapides, qui sont collectés via un prélèvement nasal que les gens peuvent se tester à la maison. Ces tests sont expédiés gratuitement via le service postal des États-Unis.

Les tests ne sont pas une réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse en temps réel, ou PCR, mais un test antigénique rapide destiné à être utilisé à domicile. Selon covid.gov, les tests rapides peuvent être effectués n’importe où et donneront des résultats en 30 minutes. Le site Web indique que les tests fonctionnent quel que soit le statut vaccinal du candidat et que le candidat présente ou non des symptômes liés au COVID-19.

Les tests rapides ont également une date d’expiration, qui est indiquée sur la boîte.

Quand tester, quels symptômes rechercher

Les tests rapides fonctionnent mieux lorsqu’ils sont utilisés par une personne présentant déjà des symptômes de COVID-19 ou administrés cinq à sept jours après l’exposition au virus. Si quelqu’un présente des symptômes et se révèle négatif lors d’un test rapide, les responsables de la santé ont déclaré que ces personnes sont fortement encouragées à se retester. Ils peuvent également rechercher un test moléculaire PCR – un test d’écouvillonnage nasal qui est envoyé à un laboratoire et proposé dans la plupart des pharmacies de la région – pour des résultats plus précis. Les tests PCR peuvent être programmés sur rendez-vous dans les pharmacies et les cliniques de la région, y compris Walgreens, CVS et Physicians Immediate Care.

Contrairement aux souches précédentes de COVID-19, les variantes d’omicron peuvent ne pas présenter de perte de goût ou d’odeur. Au lieu de cela, beaucoup déclarent ressentir des symptômes de rhume ou de grippe, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

En général, surveiller fièvre ou frissons, toux, essoufflement ou difficulté à respirer, fatigue, douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, nouvelle perte de goût ou d’odorat, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou vomissements ou diarrhée.

Pour une liste non exhaustive des sites de test, rendez-vous sur dph.illinois.gov/testing.