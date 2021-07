Vendredi aux Jeux olympiques : Dina Asher-Smith dans les séries de 100 m et Duncan Scott vise à remporter la deuxième médaille d’or | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith participe aux éliminatoires du 100 m alors que l’athlétisme débute au Japon

Vendredi aux Jeux olympiques, la perspective de médaille britannique Dina Asher-Smith ouvrira les épreuves d’athlétisme dans les séries de 100 m, tandis que Duncan Scott vise à remporter sa deuxième médaille d’or dans la piscine à Tokyo.

Après avoir remporté l’argent dans cette épreuve aux Championnats du monde 2019, Asher-Smith tentera désespérément de faire mieux dans la capitale japonaise, avec les manches du 100m commençant à 1h du matin.

Pendant ce temps, Scott peut devenir le premier olympien britannique à remporter quatre médailles lors d’un même Jeux et l’équipe de football féminin de Grande-Bretagne a les demi-finales en vue.

Au total, 21 médailles seront proposées vendredi, dont les premières médailles de tennis en double messieurs.

La première médaille d’or sera décernée sur la piste du 10 000 m et le football féminin atteint les huitièmes de finale.

0:36 Asher-Smith dit que la qualité du sprint féminin est plus forte qu’elle ne l’a jamais été Asher-Smith dit que la qualité du sprint féminin est plus forte qu’elle ne l’a jamais été

A ne pas manquer

Athlétisme – Dina Asher-Smith sur 100 m, départ des séries à 1h du matin BST

Invaincu en 2021, Asher-Smith est en pleine forme alors que l’athlétisme commence avec les éliminatoires du 100 m au stade olympique.

Le Britannique est l’un des favoris pour triompher après avoir joué aux derniers Championnats du monde, terminant deuxième au 100m avant de remporter l’or au 200m.

Asher-Smith a fait son entrée sur la scène mondiale grâce à ses exploits à Doha en 2019

Avec Usain Bolt ayant pris sa retraite et aucun nom marquant dans la course masculine, cet événement devrait être l’un des moments forts des Jeux, avec la double championne olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah également en lice.

La finale de samedi est donc à ne pas manquer.

0:23 Paula Radcliffe dit qu’Asher-Smith est l’un des grands espoirs de médaille de l’équipe GB Paula Radcliffe dit qu’Asher-Smith est l’un des grands espoirs de médaille de l’équipe GB

Natation – Duncan Scott au 200 m quatre nages individuel, finale à 3h16 BST

Scott devient l’une des stars de ces Jeux pour l’équipe GB, remportant l’argent au 200m nage libre avant de triompher dans le relais 4x200m nage libre.

Après s’être qualifié deuxième pour la finale du 200 m quatre nages individuel, il affrontera l’espoir local Daiya Seto et l’Américain Michael Andrew.

Le joueur de 24 ans cherche à entrer dans l’histoire en tant que premier Britannique à remporter quatre médailles lors d’un même Jeux olympiques, son autre espoir étant à venir dimanche lors de la finale du relais 4x100m quatre nages.

1:00 Le médaillé d’or de l’équipe GB Tom Dean et le médaillé d’argent Duncan Scott réfléchissent à leur doublé au 200m nage libre Le médaillé d’or de l’équipe GB Tom Dean et le médaillé d’argent Duncan Scott réfléchissent à leur doublé au 200m nage libre

Superstars à surveiller

Après avoir remporté les trois premiers tournois majeurs cette saison, celui de Novak Djokovic quête pour gagner le Golden Slam reste sur la bonne voie.

Aucun autre homme n’a jamais réussi l’exploit depuis que le tennis a été réintroduit comme sport olympique, alors que Steffi Graf est la seule femme à l’avoir fait en 1988.

Le Serbe n’a pas perdu un set jusqu’à présent à Tokyo et a battu le favori à domicile Kei Nishikori 6-2 6-0 pour atteindre les demi-finales.

Une place pour la finale de dimanche est à gagner lorsque le numéro un mondial affrontera l’Allemand Alexander Zverev, alors que le champion majeur à 20 reprises vise à ajouter un titre olympique à son phénoménal CV.

Montre de l’équipe GB

Après avoir dominé le groupe E, Équipe de football féminin de l’équipe GB face à l’Australie en quarts de finale alors qu’ils visent une médaille olympique pour la première fois.

Viser le podium lors de la finale du 200 m dos au Centre aquatique de Tokyo est Luc Greenbank, qui a remporté le bronze aux Championnats du monde 2019.

Evgeny Rylov du Comité olympique russe a été le seul homme à être plus rapide que lui en demi-finale.

Visant à défendre leur titre en aviron sont Huit de huit hommes de l’équipe GB.

Les Britanniques ont connu des difficultés jusqu’à présent, terminant deuxièmes du repêchage au Sea Forest Waterway pour réserver leur place en finale.

Après avoir perdu une épopée contre la Nouvelle-Zélande, Équipe de Grande-Bretagne féminine de rugby à sept savent qu’une victoire sur le Kenya devrait les voir atteindre les quarts de finale plus tard vendredi.

Où les médailles seront gagnées

Le double champion en titre Mo Farah ne sera pas sur la ligne de départ lorsque le finale du 10 000 m a lieu à 12h30 BST.

Après avoir établi le record du monde sur la distance l’année dernière, Joshua Cheptegei est favori pour sortir victorieux alors que la première médaille d’or est délivrée sur la piste.

0:38 Mo Farah réfléchit au fait qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques du 10 000 m Mo Farah réfléchit au fait qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques du 10 000 m

Pendant ce temps, les premières médailles de tennis seront remises dans le double messieurs à Ariake Tennis Park dans une affaire entièrement croate alors que Mate Pavic et Nikola Mektic affrontent Marin Cilic et Ivan Dodig.

Les Chinois Zheng Si Wei et Huang Ya Qiong sont les favoris pour remporter le badminton épreuve de double mixte.

La paire japonaise de Yuta Watanabe et Arisa Higashino cherche à les arrêter à domicile.

Médaillé d’argent surprise aux derniers Jeux, le Britannique Bryony Page s’apprête à provoquer une nouvelle surprise dans le épreuve de trampoline féminin à partir de 5h BST.

Bryony Page peut-il sceller une autre médaille au Japon ?

Un champion sera couronné en épreuve K1 hommes canoë slalom, tandis que Courses de BMX des médailles seront également décernées alors que l’Américain Connor Fields et la Colombienne Mariana Pajon visent tous deux à défendre leurs titres depuis Rio de Janeiro.

Les autres épreuves qui remettront des médailles au cours de la journée de vendredi comprennent les épreuves féminines tir à l’arc individuel, Pour des hommes épée d’équipe d’escrime, Pour des hommes +100kg et des femmes +78kg de judo, hommes et femmes skiff, et huit féminin en aviron, femmes tir au pistolet 25m, aux femmes 200m brasse et des femmes 100m nage libre, et les hommes tennis de table simple.