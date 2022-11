Vendredi à la Coupe du monde: l’Angleterre et le Pays de Galles de retour dans le groupe B alors que les Pays-Bas affrontent l’Équateur dans le groupe A | Nouvelles du football

L’Angleterre et le Pays de Galles sont de retour en Coupe du monde vendredi alors que les équipes des groupes A et B disputent leur deuxième match du tournoi.

L’équipe du Pays de Galles de Rob Page a donné le coup d’envoi tôt, affrontant l’Iran à 10 heures du matin et cherchant à tirer parti d’un match nul 1-1 bien mérité contre les États-Unis lundi.

L’Angleterre de Gareth Southgate a donné le coup d’envoi du dernier match de la journée à 19 heures, face à une équipe américaine impressionnante mais soutenue par leur raclée 6-2 contre l’Iran.

Dans le groupe A, les hôtes du Qatar affrontent le Sénégal – à la recherche de leurs premiers points de la compétition – tandis que les Pays-Bas de Louis van Gaal affrontent l’Équateur, avec les deux équipes en tête du groupe après avoir gagné 2-0 lors de leurs premiers matchs.

Calendrier de la Coupe du monde – 24 novembre

Image:

Gareth Bale du Pays de Galles réagit après avoir marqué contre les États-Unis





Pays de Galles contre Iran – Groupe B, coup d’envoi 10h

– Groupe B, coup d’envoi 10h Qatar vs Sénégal – Groupe A, coup d’envoi 13h

– Groupe A, coup d’envoi 13h Pays-Bas vs Equateur – Groupe A, coup d’envoi 16h

– Groupe A, coup d’envoi 16h L’Angleterre contre les USA – Groupe B, coup d’envoi 19h

Comment l’Angleterre peut se qualifier pour les huitièmes de finale vendredi

Image:

Harry Maguire a produit un affichage composé contre l’Iran





L’Angleterre est en tête du groupe B avec trois points après avoir battu l’Iran 6-2 lors de la première journée. Le Pays de Galles et les États-Unis sont verrouillés sur un point chacun après leur match nul de lundi, tandis que l’Iran soutient le groupe.

Si l’Angleterre obtient trois autres points, elle se qualifiera pour les huitièmes de finale et conservera la première place.

La victoire pourrait même sceller la qualification en tant que vainqueur de groupe à condition que le Pays de Galles ait fait match nul avec l’Iran. Si le Pays de Galles subissait une défaite, l’Iran pourrait encore mathématiquement terminer devant l’Angleterre avec une autre victoire sur les États-Unis.

Le record en tête-à-tête est la troisième méthode de bris d’égalité de ce tournoi, après la différence de buts, puis les buts marqués.

Si le Pays de Galles se dirige vers le dernier match avec l’Angleterre avec quatre points, après avoir battu l’Iran, il pourrait toujours terminer au-dessus de l’Angleterre avec une victoire lors de la troisième journée, quelle que soit la performance de l’Angleterre contre les États-Unis.

Taremi en forme pour vaincre le Pays de Galles ?

Image:

L’Iranien Mehdi Taremi bat Jordan Pickford sur penalty





Peter Smith de Sky Sports :

On s’attendait à ce que l’Iran offre à l’Angleterre un test bien plus sévère que celui qu’elle a réussi lundi, mais son attaquant Mehdi Taremi a montré sa menace avec une performance impressionnante, compte tenu des circonstances de cette défaite 6-2.

Il a montré sa capacité de finition instinctive avec le premier but et son sang-froid pour ranger le penalty profondément dans le temps d’arrêt en seconde période pour son deuxième.

Image:

Taremi a marqué deux fois contre l’Angleterre pour l’Iran





Il a mené les statistiques offensives de son équipe et bien que l’Iran n’ait que 22% de possession de balle dans le match, les statistiques montrent qu’ils ont réussi à le retrouver rapidement lorsqu’ils ont récupéré le ballon. L’Iran est susceptible d’avoir plus de possession contre le Pays de Galles, mais attendez-vous à ce qu’il le recherche à chaque occasion.

Et il y a une bonne raison à cela. Taremi a cinq buts en cinq apparitions en Ligue des champions cette saison et avec 16 buts lors de ses 13 derniers matches pour le club et le pays, il est en pleine forme.

Image:

Taremi a été en pleine forme pour le Portugal cette saison





Ses statistiques pour Porto cette saison illustrent à quel point il est dangereux dans la surface – qu’il se tire une balle dans la tête ou qu’il prépare un coéquipier, avec six buts et cinq passes décisives à son actif cette saison en championnat. Il perd peut-être plus de duels aériens qu’il n’en gagne, mais il ajoute tellement à la ligne de front de l’équipe portugaise – et est devenu un attaquant hors pair en Europe.

Il a aussi une histoire. Taremi était un développeur tardif. Il a 30 ans maintenant, mais ce n’est qu’à 22 ans qu’il a joué dans l’élite iranienne et il n’est arrivé en Europe qu’à 27 ans.

Entre les deux, il y a eu un passage au Qatar, il connaît donc bien l’environnement de cette Coupe du monde, mais ses 62 buts en 115 matchs pour Porto – dont les 20 qu’il a marqués en championnat lors de leur double saison 2021/22 – montrent c’est un joueur qui est bel et bien arrivé maintenant.

Y a-t-il une autre étape dans sa carrière à venir? La discussion à son sujet pourrait bien s’intensifier en janvier, mais pour l’instant, son objectif est d’étendre son record de 30 buts en 61 matches avec l’Iran contre le Pays de Galles…

Cissé : J’ai une totale confiance en Mendy

Image:

Cody Gakpo des Pays-Bas marque contre le Sénégal





L’entraîneur sénégalais Aliou Cissé a une confiance totale dans le gardien Edouard Mendy malgré son début difficile dans la campagne de Coupe du monde.

Mendy était sans doute responsable des deux buts lors de la première défaite 2-0 de son équipe contre les Pays-Bas, poursuivant une période difficile pour le gardien de but. Il s’est retrouvé sur le banc pendant des périodes à Chelsea cette saison, avec Kepa Arrizabalaga préféré sous le nouveau manager Graham Potter.

“Edouard va très bien, il a une détermination d’acier”, a déclaré Cissé aux journalistes jeudi.

“Les qualités d’Edouard parlent d’elles-mêmes, je pense que personne ne doute de lui, parfois il a des hauts, parfois il a des bas, il a toute ma confiance, ma confiance aveugle et celle de ses coéquipiers. Demain, il être sur le terrain.”

Le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, qui est également le coéquipier de Mendy à Chelsea, a déclaré que les gens réagissaient de manière excessive à propos de la forme du gardien.

“On joue dans le même club et on est aussi des frères d’armes pour le Sénégal, Edouard est un joueur très important pour nous, c’est normal de passer par des phases difficiles – je pense qu’on fait une montagne d’une taupinière ici”, a-t-il a dit.

Le Qatar veut prouver qu’il peut rivaliser, dit Sanchez

Image:

Mohammed Muntari déplore une occasion manquée pour le Qatar





Le Qatar veut prouver qu’il peut concourir au plus haut niveau face au Sénégal, a déclaré son entraîneur Felix Sanchez.

Les champions d’Asie espèrent éviter de devenir les quatrièmes hôtes éliminés au premier tour de la phase finale après la Suisse, le Chili et l’Afrique du Sud en 1954, 1962 et 2010 respectivement. Le Qatar a perdu 2-0 contre l’Équateur lors du match d’ouverture du tournoi.

“J’espère que nous pourrons jouer librement et sans pression et être meilleurs que ce qui s’est passé lors du premier match, cette équipe a un point à prouver”, a déclaré Sanchez.

“Les matchs sont contrôlés par de nombreux facteurs, mais le plus important est de donner le meilleur de nous-mêmes. En Coupe du monde, si vous ne faites pas de votre mieux, vous serez puni.

« Émotionnellement, les choses étaient très difficiles [for the opening game] et gérer la Coupe du monde est complètement différent. J’espère que la performance sera aussi compétitive face au Sénégal.

“Nous n’avons pas apporté la joie aux fans, mais nous avons essayé d’éviter une ambiance négative ces derniers jours.”

Nouvelles de l’équipe

Image:

L’Anglais Harry Kane grimace de douleur face à l’Iran





Capitaine d’Angleterre Harry Kane a reçu le feu vert pour affronter les États-Unis lors du choc du groupe B de la Coupe du monde en Angleterre à Al Khor vendredi après avoir secoué un coup à la cheville, a confirmé le manager Gareth Southgate.

L’Iran gardien de but Alireza Beiranvand a été démis de ses fonctions en vertu des protocoles de commotion cérébrale à la suite de son affrontement avec son coéquipier Majid Hosseini lors du match de lundi.

Beiranvand a dû être soigné pendant plusieurs minutes après l’incident et n’avait toujours pas l’air bien quand il s’est remis sur ses pieds, mais, fait remarquable, il a été brièvement autorisé à jouer. Il est appelé à être remplacé par Hossein Hosseinientré en jeu lors de la défaite de l’Iran face à l’Angleterre.

Image:

Le gardien iranien Alireza Beiranvand reçoit des soins suite à un choc de tête avec un coéquipier





Queiroz a déclaré: “Jour après jour, test après test, tout va bien et nous sommes satisfaits de cette situation mais, du fait qu’il a été impliqué dans un incident lié à une commotion cérébrale, il existe un protocole médical dont nous avons besoin à respecter. Il n’y a aucun moyen de contourner le protocole. Il ne jouera pas, mais il sera prêt pour le dernier match.”

Equateur attendent d’autres tests sur l’attaquant vétéran Enner Valencia avant de décider s’il est suffisamment en forme pour débuter contre les Pays-Bas.

Image:

Enner Valencia célèbre après avoir marqué son deuxième but pour l’Équateur





Le joueur de 33 ans a marqué les deux buts lors de la première victoire 2-0 de l’Équateur contre le Qatar et est essentiel à leurs espoirs de Coupe du monde, mais il a boité tard dans ce match avec une entorse au genou.

“Les tests ont montré qu’il n’a pas de blessure mais le traumatisme est très grave. Nous allons le voir cet après-midi [Thursday] et décider”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Équateur Gustavo Alfaro aux journalistes.

“J’ai dit l’autre jour que même le feu ne pouvait pas arrêter Enner. Si cela dépend de lui, il jouera. Accordons-lui le bénéfice du doute et espérons qu’il répondra bien à l’entraînement de cet après-midi.”

Statistiques Opta

Image:

L’Anglais Raheem Sterling célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le troisième but de son équipe contre l’Iran