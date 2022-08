Vendredi 6 mai 2022 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police du comté de Will sont obtenues auprès des services de police locaux et du bureau du shérif du comté de Will. Les personnes répertoriées dans les rapports de police du comté de Will qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

Shane Mitchell, 43 ans, du bloc 100 de Drew Street à Marseille a été arrêté par la police du shérif et incarcéré mardi à la prison du comté de Will pour entrave à la justice, possession d’une substance contrôlée et possession intentionnelle de toute substance.

Carlos Hernandez-Aguirre, 32 ans, du bloc 400 de la rue Jessie à Joliet a été arrêté par la police de Joliet et incarcéré mercredi dans la prison du comté de Will pour conduite aggravée sous l’influence.

• Dychelle Lewis, 26 ans, du bloc 1400 de la 15ème place à Ford Heights a été arrêtée par la police de Crète et condamnée à la prison du comté de Will mercredi sur une accusation de dommages criminels à la propriété.

Mark Raymond Ramsey, 57 ans, du bloc 37100 de Macs Road à Custer Park a été arrêté par le bureau du shérif du comté de Grundy et incarcéré mercredi dans la prison du comté de Will pour possession d’une substance contrôlée.

Myranda Rozell, 24 ans, du bloc 700 de North Center Street à Braidwood a été arrêtée par le bureau du shérif du comté de Grundy et incarcérée mercredi dans la prison du comté de Will pour possession d’une substance contrôlée.