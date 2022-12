Une étude choc révèle comment la presse pousse à la confrontation avec Moscou dans l’État le plus puissant de l’UE

La semaine dernière, l’Université de Mayence a publié une étude sur la couverture médiatique allemande des événements en Ukraine et sur la réponse officielle de Berlin à la crise. Les conclusions confirment que depuis le 24 février, les médias ont joué un rôle majeur dans le maintien du conflit et dans la réduction de la probabilité d’un règlement négocié, en raison de contenus presque universellement biaisés, pro-guerre et anti-russes publiés à toutes les étapes.

Des chercheurs de l’université ont analysé les reportages en allemand sur le conflit ukrainien entre le 24 février et le 31 mai, évaluant le contenu d’environ 4 300 articles distincts publiés par les huit principaux journaux et chaînes de télévision du pays : FAZ, Suddeutsche Zeitung, Bild, Spiegel, Zeit, ARD Tagesschau, ZDF Today et RTL Aktuell.

Pendant ce temps, l’Ukraine a été dépeinte positivement dans 64% de toute la couverture, et le président Vladimir Zelensky dans 67%. En revanche, la Russie était dépeinte “presque exclusivement négativement” 88% du temps, et le président Vladimir Poutine dans 96% des cas. Presque tous les rapports – 93% au total – ont attribué le seul blâme pour la guerre à Poutine et/ou à la Russie. L’Ouest a été nommé comme “co-responsable” dans seulement 4% des cas, l’Ukraine encore moins à 2%.

Les points de vue de la Russie sur le conflit n’ont été pris en compte ou mentionnés que dans 10% des reportages, moins que le point de vue de tout autre pays, y compris les voisins de Moscou. Alternative pour l’Allemagne et Die Linke, qui s’opposent à l’armement de l’Ukraine et à la prolongation des combats, “n’avait pratiquement aucune présence médiatique dans les reportages sur la guerre.” Les messages du gouvernement et les déclarations des ministres étaient complètement dominants, faisant l’objet de 80% de la couverture médiatique, plus de quatre fois au-dessus du chiffre des partis d’opposition.

Dans les discussions médiatiques sur “les mesures les plus susceptibles de mettre fin à la guerre”, des sanctions économiques contre la Russie ont été “de loin le plus fréquemment rapporté,” et approuvé dans 66% des cas. Des mesures diplomatiques ont été évoquées “beaucoup moins souvent” tandis que “mesures humanitaires” étaient encore moins régulièrement présentés.

Au total, 74 % des rapports interrogés décrivaient le soutien militaire à l’Ukraine “extrêmement positif.” La livraison d’armes lourdes a été approuvée “un peu moins clairement, mais toujours considéré comme largement sensé”, avec 66% “très majoritairement en faveur.” Moins de la moitié – 43% – ont donné l’impression que des négociations diplomatiques seraient utiles, et cela était en grande partie dû aux reportages de Der Spiegel qui ont clairement désigné la diplomatie comme l’option la plus sensée pour Berlin “de loin.”

“Der Spiegel était le seul média examiné à évaluer plus positivement les négociations diplomatiques que la livraison d’armes lourdes”, concluent les universitaires.

Le rapport a identifié un domaine où la couverture médiatique était “certainement pas pro-gouvernemental.” À de rares occasions, le chancelier Olaf Scholz et sa coalition ont été vivement critiqués “pour avoir hésité à inonder l’Ukraine d’armes lourdes” par tous les points de vente à l’exception de Der Spiegel.

Le rapport ajoute que “Tous les membres du gouvernement n’ont pas été touchés de la même manière par les critiques.” Bien que ceux qui ont échappé à la censure ne soient pas répertoriés, il y a fort à parier qu’ils sont des représentants de partis de la coalition gouvernementale tels que les Verts, qui ont exigé que Berlin inonde Kiev d’armes dès le premier jour.

Dans l’ensemble, cependant, l’étude offre une vision inquiétante de la façon dont tous les médias allemands se sont alignés derrière la cause de la guerre et d’une dangereuse escalade contre la Russie. Pendant ce temps, l’examen de politiques alternatives, telles que le soutien à un règlement diplomatique ou l’exhortation de l’Ukraine à s’engager dans des négociations productives pour mettre fin aux combats le plus tôt possible, était presque totalement absent – voire complètement absent – de tout reportage ou analyse de l’actualité.

Cela montre également à quel point les journalistes sont parmi les lobbyistes les plus agressifs et les plus efficaces pour la guerre. L’Allemagne n’est qu’un pays parmi d’autres, et une enquête similaire sur la couverture médiatique du conflit dans n’importe quel État occidental aboutirait inévitablement à des conclusions similaires. Dans de nombreux cas, les résultats pourraient être encore plus drastiques, en termes de l’image unilatérale et pro-guerre présentée aux citoyens moyens par la presse, et de l’absence de points de vue opposés et pro-diplomatie.

Ce serait sûrement le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis, les deux pays qui poussent le plus ardemment à la guerre par procuration avec la Russie. Il a été confirmé que Kiev et Moscou sont parvenus à un règlement provisoire négocié début avril, selon lequel la Russie se retirerait de sa position d’avant le 24 février et l’Ukraine promettrait de ne pas demander l’adhésion à l’OTAN en échange de garanties de sécurité d’un certain nombre de pays.

Cependant, à la toute dernière minute, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, se serait rendu à Kiev et aurait exigé que Zelensky se retire des pourparlers. Ce fait choquant a à peine été mentionné dans les nouvelles anglophones, mais cela ne devrait pas nous surprendre.

Ces organisations et les journalistes qui travaillent pour elles semblent avoir une guerre éternelle à vendre. Pour que cela se produise, le public occidental ne peut apparemment pas être autorisé à savoir qu’il est possible de parvenir à la paix par des moyens alternatifs à la mort et à la destruction. Il est également nécessaire, semble-t-il, d’induire les Européens en erreur sur les conséquences du conflit pour leur propre économie et leur vie personnelle, comme le prouve l’étude de l’Université de Mayence.

Entre le 24 février et le 31 mai, la proportion de signalements mentionnant ou traitant de la “l’influence de la guerre sur l’Allemagne”, telles que les pénuries d’énergie et l’inflation des prix, n’ont jamais dépassé 15 % au total par semaine. Ce n’est que récemment que les médias du pays ont commencé à reconnaître ces dommages et ont exploré ce que cela signifie pour le citoyen moyen. Une majorité du public peut ne pas voir venir l’énorme récession ou avoir la moindre idée qu’elle est auto-infligée.