Vendre la star de Sunset Heather Rae El Moussa étourdit en bikini de sa propre gamme quelques mois seulement après l’accouchement

Heather Rae El Moussa, as de la PROPRIÉTÉ, montre son dernier développement de ceinture verte – dans un bikini de sa propre gamme.

La nouvelle maman de 35 ans et star de l’émission Netflix Selling Sunset modélisait des maillots de bain de sa ligne avec Cupshe.

Agence Capture Media

Vendre Heather Rae El Moussa de Sunset était magnifique alors qu’elle posait en bikini trois mois après l’accouchement[/caption] La Méga Agence

Heather et son mari Tarek ont ​​accueilli un petit garçon, Tristan, fin janvier[/caption]

Heather a déclaré: « Cette collection me donne confiance en mon corps. »

Rayonnante de fierté, Heather, 35 ans, a déclaré : « Je suis juste à 4 mois après l’accouchement (j’étais à 3 mois après l’accouchement lorsque nous avons tourné ces images).

« Mais cette collection me donne confiance en mon corps et j’espère que vous vous sentirez autonome et rayonnante en portant ces pièces, tout comme moi. »

Heather et son mari Tarek ont ​​​​eu un petit garçon, Tristan, fin janvier,

Tristan est le premier enfant de Heather et elle est également la belle-mère de la fille de 12 ans d’El Moussa, Taylor, et de son fils, Brayden, 7 ans, issu de son précédent mariage avec Christina Hall.

Heather et Tarek ont ​​annoncé leur grossesse en juillet dernier.

Selon PEOPLE, le couple était en plein traitement de fécondation in vitro.

Ils étaient même arrivés à une date pour implanter un embryon, quand ils ont reçu la bonne nouvelle.

« Ce fut un énorme choc », a déclaré Heather, 34 ans, à PEOPLE. « Nous ne nous attendions tout simplement pas à cela.

« Nous venions de passer par la FIV. Nous avions des embryons sur glace. Nous avions un plan.

La star de Selling Sunset a poursuivi en disant que le couple était ravi de la nouvelle.

«Je pense que lorsque vous vous y attendez le moins et qu’il n’y a pas de stress dans votre vie, le monde nous a juste apporté ce qui était censé être. Je suis tellement excité que ça se soit passé comme ça.

Netflix

Heather et Tarek ont ​​annoncé leur grossesse en juillet dernier[/caption]