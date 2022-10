Vendre en force, toujours haussier sur Apple, TJX meilleur

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Vendre dans n’importe quelle force Toujours la posséder, ne pas l’échanger Mentions rapides : TJX, MSFT, MS, WFC 1. Vendre dans n’importe quelle force ils redescendent. Nous restons également fermes dans notre conseil de ne pas chasser les rallyes du marché car toute reprise de ce marché est temporaire. Nous avons réduit notre position dans Advanced Micro Devices (AMD) lundi, conformément à cet état d’esprit et à notre point de vue selon lequel les actions de semi-conducteurs sont dans une situation difficile. Bien que cela ait été pénible à faire, nous pensons que c’était le meilleur pour notre portefeuille compte tenu des contrôles américains sur les exportations de puces vers la Chine. et la faiblesse du marché des PC. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous réduirions notre exposition aux demi-finales, et à AMD en particulier, alors que nous n’étions pas menottés par les restrictions commerciales de notre Club. 2. Toujours le posséder, ne pas l’échanger Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours pour Apple (AAPL) à 177 $ par action contre 180 $, mais a maintenu que l’action est son premier choix en matière de matériel informatique. Les analystes là-bas ont également relevé leurs estimations des trimestres de septembre et de décembre, déclarant que la force de l’iPhone, de l’iPad et du Mac compense les perspectives plus faibles pour les appareils portables et les services. Nous maintenons notre position selon laquelle les investisseurs devraient posséder, et non négocier, AAPL. Ce cas est différent d’AMD, par exemple, car le métier d’Apple n’a pas radicalement changé. Nous pensons également qu’il sera extrêmement difficile pour les investisseurs d’essayer de deviner quand l’AAPL atteindra son creux et son pic, puis de vendre et d’acheter à ces moments-là, il est donc préférable de s’y tenir. Nous avons mis en garde contre la tâche difficile, voire impossible, de synchronisation du marché lors de notre “réunion mensuelle” d’octobre, jeudi dernier. 3. Mentions d’actions du Quick Club : TJX, MSFT, MS, WFC Bernstein a déclaré lundi que Microsoft (MSFT) était bien positionné face à une éventuelle récession malgré la faiblesse du marché des PC. La raison : le passage de l’entreprise aux services cloud sur Windows. Nous n’avons pas l’intention de vendre des actions de MSFT. JPMorgan Chase a ajouté TJX Companies (TJX) à sa liste d’analystes avec un objectif de prix de 80 $. Nous pensons que le détaillant hors prix est dans une excellente position, en particulier compte tenu de la surabondance des stocks à laquelle les grands détaillants de marque sont confrontés. Jim a déclaré que TJX est le nom préféré du Club dans le portefeuille. Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS) ont publié vendredi leurs derniers trimestres. Bien que nous pensions que MS finira par se redresser, nous recommandons plutôt aux investisseurs d’acheter des actions de WFC. En effet, WFC est plus exposé aux taux d’intérêt que les autres banques et est également moins exposé au marché gelé des introductions en bourse que MS. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMD, MS, MSFT, TJX, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.