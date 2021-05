Vendre Chrishell Stause de Sunset semble méconnaissable dans le clip de retour de l’émission de rencontres MTV 2004

VENDRE La star de Sunset, Chrishell Stause, avait l’air complètement méconnaissable dans un clip de retour qu’elle a partagé lorsqu’elle était sur une émission de rencontres sur MTV.

Avant de se faire un nom dans l’émission de télé-réalité immobilière de Netflix, la personnalité de la télévision a participé à une émission de 2004 intitulée Wanna Come In? pour quelques centaines de dollars.

6 Chrishell Stause a partagé un extrait de son époque dans une émission de rencontres sur MTV Crédit: MTV

Pour fêter le 2021 MTV Les récompenses seront diffusées dimanche soir, Chrishell a décidé de donner aux fans un retour en arrière amusant à apprécier.

Elle a partagé un extrait de son épisode de l’émission de rencontres, qui voyait la femme de 39 ans totalement différente de celle qu’elle était alors au début de la vingtaine.

Chrishell a déclaré qu’elle attendait des tables à l’époque et « a auditionné pour une émission scénarisée et le directeur de casting a demandé si je serais à la hauteur pour un rendez-vous. »

La star de télé-réalité a redressé ses cheveux et portait un haut noir avec une jupe plissée pour le rendez-vous.

6 La star de Selling Sunset semblait méconnaissable dans la vidéo de 2004 Crédits: Getty

6 Elle est apparue dans un épisode de MTV’s Wanna Come In? Crédit: MTV

Ce qu’elle ne savait pas avant le tournage, c’est que son rendez-vous avait quelqu’un dans l’oreille qui essayait de le guider sur la façon d’amener Chrishell à l’inviter chez elle à la fin de la nuit.

Les deux n’avaient pas un grand rendez-vous, et elle a non seulement fini par l’empêcher de la rejoindre dans sa maison, mais l’a également renvoyé sur son chemin avec juste une poignée de main.

«Une poignée de main est brutale !! J’aurais pu au MOINS lui faire un adieu dans mes bras 😬🤦🏻‍♀️ », a-t-elle dit dans sa légende.

La série MTV de courte durée a duré moins d’un an.

6 Elle est allée à un rendez-vous avec un mec dont le but était d’être invitée chez elle, mais elle a terminé la nuit avec une poignée de main sur son porche. Crédit: MTV

6 Une décennie plus tard, Chrishell a commencé à sortir avec l’acteur Justin Hartley, et les deux se sont mariés en 2017 Crédits: Getty

C’était «la toute première fois à la télévision» de Chrishell, mais elle a décroché un concert à plein temps peu de temps après, devenant une série régulière sur le feuilleton ABC All My Children l’année suivante.

C’est lors de son passage dans cette émission, de 2005 à 2011, qu’elle a rencontré son ex-mari Justin Hartley.

Elle a partagé la vedette avec sa femme d’alors Lindsay Korman et a commencé à sortir avec lui en 2014, quelques années après le divorce de sa femme.

6 Il a demandé le divorce en 2019, et il a été finalisé plus tôt cette année Crédits: Getty

Justin et Chrishell se sont mariés en octobre 2017, mais il a demandé le divorce deux ans plus tard, avec le Vendre Sunset star alléguant qu’il lui avait parlé du divorce dans un texte, et elle en a parlé pendant la saison 3 de son émission Netflix.

Leur divorce a été finalisé plus tôt cette année le 22 février.