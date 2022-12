Vendre Chrishell Stause, 41 ans, de Sunset, étourdit en bikini alors qu’elle se détend sur la plage

PARLEZ de chiffres de visualisation ! Vendre Chrishell Stause de Sunset se détend au bord de la mer – et montre pourquoi elle est devenue une propriété en vogue après avoir joué dans la série immobilière de Los Angeles.

Les fans de l’émission de télé-réalité Netflix ont peut-être rêvé de bouger lorsqu’elle s’est séparée de son mari Justin Hartley l’année dernière.

Piment Média

Vendre Chrishell Stause de Sunset se détend au bord de la mer dans un bikini crème[/caption]

Instagram/@chrishell.stause

Cela vient alors que Chrishell, 41 ans, a confirmé qu’elle était hors du marché[/caption]

Mais Chrishell, 41 ans, a depuis confirmé qu’elle était hors marché.

Elle a dit qu’elle était vendue à la chanteuse australienne Georgia Flipo, 28 ans, avec la paire repérée à Melbourne la semaine dernière.

Pendant ce temps, Chrishell a révélé que son prénom est né parce que sa mère a été réconfortée par un homme appelé Chris après avoir accouché dans une station-service Shell.

Elle a ajouté : « Je ne suis pas née dans une station Shell. Je déteste décevoir les gens, mais je me suis rendu à l’hôpital.

Interrogée sur son nouvel amour, la star a récemment admis qu’elle voulait protéger leur relation à tout prix, car elle a révélé qu’elle resterait discrète sur son nouvel amour pour le moment.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de son lancement de vêtements Lipsy à propos de sa nouvelle romance, Chrishell a déclaré: «Je dois faire attention parce que… eh bien, cela vous montre que je suis très protecteur.

«Quand vous le mettez là-bas, vous voulez protéger mais nous sommes très heureux.

“Cela dit, la saison six sort et la série ne fonctionne que si vous êtes vulnérable, donc il y a des choses que nous abordons, et je partage des choses qui ne sont pas dans ma zone de confort.

“La raison pour laquelle le spectacle est un succès, c’est parce que nous nous ouvrons sur des choses dans nos vies.”

Getty Images – Getty