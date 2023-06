Vendre Amanza Smith de Sunset hospitalisée

Vendre le coucher du soleil La star Amanza Smith a été hospitalisée pour des maux de dos « atroces » suite à une infection du sang.

La mise à jour de la santé de Smith intervient après qu’elle a révélé à Mary Fitzgerald dans la dernière saison de la série Netflix qu’elle était entrée et que les médecins ont trouvé une tumeur.

Smith a depuis partagé qu’elle avait été mise sous antibiotiques – pour se débarrasser de « ce qu’ils pensaient d’abord être une tumeur » – et qu’elle subissait une intervention chirurgicale.

Vendre le coucher du soleil‘s Amanza Smith a été hospitalisée.

L’agent immobilier de luxe s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’elle souffrait de maux de dos « atroces ».

Smith a déclaré, après avoir passé une IRM et un scanner : « Je suis venu à Cedar Sinai [Medical Center in Los Angeles] vendredi dernier en pensant que j’allais passer une autre analyse du dos et que je rentrerais chez moi. Au lieu de cela, j’ai été admis et ils ont immédiatement commencé à me tester pour des choses dans mon sang. »

Elle a déclaré: « J’ai découvert que j’avais une infection dans le sang qui avait provoqué la propagation d’une grande quantité d’infections aux os de ma colonne vertébrale et cela s’appelle l’ostéomyélite. »

Smith a ajouté qu’elle prenait des antibiotiques – pour se débarrasser de « ce qu’ils pensaient d’abord être une tumeur parce que sur une IRM, c’est à quoi ça ressemble » – et sur le point de subir une intervention chirurgicale « pour faire retirer des parties de l’infection de ma colonne vertébrale qui n’étaient pas ‘ Je ne vais pas mieux grâce aux antibiotiques que je reçois depuis 10 jours maintenant toutes les quatre heures par voie intraveineuse ».

« Je souffre toujours, mais j’espère qu’avec l’opération, mon mal de dos diminuera. »

La saison s’est terminée avant que les téléspectateurs ne puissent en savoir plus sur l’état de Smith.

Pendant ce temps, les tensions ont augmenté entre les stars Chrishelle Stause et Nicole Young, ainsi que Chelsea Lazkani et Bre Tiesi. Lire tout de qui le concerne ici.