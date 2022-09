Vendhu Thanindhathu Kaadu est l’un des films les plus attendus réalisé par Gautham Vasudev Menon mettant en vedette Simbu dans le rôle principal. Avec Siddi Idhnani dans le rôle de l’actrice principale, le film devrait également sortir en telugu sous le nom de “La vie de Muthu”. Financé par K. Ganesh sous la bannière Wales Film International, le film est réalisé à grande échelle. Ce film est sorti en telugu par la célèbre société de production Sri Sravani Movies. Alors que la version tamoule est sortie sur les écrans aujourd’hui, la version en télougou intitulée “La vie de Muthu” devrait sortir le 17 septembre. Avant la sortie du film, le réalisateur Gautham Menon a donné une interview intéressante sur le film et la voici.

Quelle est l’histoire de ‘La vie de Muthu’… ? Le teaser et la bande-annonce sont très différents des films que vous et Simbu avez faits auparavant !

Nous avons tous les deux déjà fait des films romantiques. Comparé à ces films, c’est un film très différent. C’est un film de gangsters. Muthu vit dans un petit village. Il va à Mumbai pour certaines raisons. Plus tard, l’intrigue tourne autour de la façon dont Muthu pénètre dans le monde sombre et que s’est-il passé après cela ?. Il y a un côté sombre dans la vie de Muthu. De plus, il y a de l’amour, de la romance et de l’action. Ce qu’il a fait pour sortir de ce monde forme l’essentiel.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour faire ce film ?

Au départ, je voulais faire une histoire d’amour avec Simbu. Monsieur Rahman a composé une chanson également basée sur une histoire d’amour. Mais, alors qu’il reste un mois pour le tournage du film, j’ai rencontré Jayamohan, un célèbre écrivain en tamoul, pour un autre film. Il a raconté une histoire courte de 15 minutes. Je lui ai demandé quelle était la prochaine étape. Il a dit qu’il n’avait écrit que jusque là. Plus tard, en dix jours, il m’a donné un scénario de 100 pages. Pendant que je lisais, les visuels ont clignoté devant mes yeux. Ensuite, j’ai eu envie de faire ce film de gangsters en laissant de côté l’histoire d’amour.

Pourquoi avez-vous choisi Simbu pour ce rôle et pourquoi faire des films avec lui encore et encore ?

C’est un acteur formidable. Il s’allume dix secondes avant “l’action” et éteint son personnage dix secondes après que vous ayez dit coupez. Il est très dévoué, discipliné et un excellent acteur avec qui travailler. Il continue de me surprendre avec son travail à chaque fois. C’est une belle expérience de travailler avec quelqu’un comme lui.

Il a été annoncé que ‘The Life of Muthu’ aura une suite. Cette décision a-t-elle été prise pendant le travail du scénario lui-même ? Ou c’est juste pour la pub ?

Ce n’est pas un gadget publicitaire. Lorsque Jayamohan a raconté l’histoire, j’ai pensé qu’elle ne pouvait pas être transformée en un seul film. En en discutant avec lui, j’ai voulu le faire en deux parties. Ne comparez pas non plus mon film avec ‘Baahubali’ et ‘Ponniyan Selvan’. Ce sont des films énormes. Il y a des visuels plus grands. En raison de la demande de cette histoire, nous la réalisons en deux parties. Même après l’achèvement du film, mon héros et producteur a demandé de commencer la partie 2 dès que possible.

Sravanti Ravikishore présente ce film en telugu. Pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle avec lui ?

Même si nous ne travaillons pas avec certaines personnes, nous les admirons. Même s’il s’agit de petites réunions, on se sent à l’aise lorsque l’on rencontre certaines personnes. ‘Sravanti’ Ravikishor est l’une de ces personnes. Avec le héros Ram, j’ai tourné un film pendant quelques jours. Mais, le projet n’a pas abouti. Ensuite, nous l’avons fait avec Nani. Quoi qu’il en soit, Ram est la raison pour laquelle j’ai pris contact avec Ravi Kishore monsieur. Il est comme un pont entre nous. Récemment, Ram et moi nous sommes revus. Nous avons discuté d’un film. Il sera produit par Ravikshore. Je suis également heureux qu’il sorte mon film “La vie de Muthu” en telugu.