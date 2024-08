Avec des températures record cet été, passez votre temps à vous détendre, sans travailler sur des réparations à la maison. Si vous avez une maison que vous souhaitez vendre mais qui a besoin de réparations, KC Property Group peut vous aider. KC Property Group peut transformer une maison en argent liquide, sans tracas et selon n’importe quel calendrier. Les propriétaires peuvent simplement s’éloigner du fardeau, l’argent en main, pour un prix juste et raisonnable sans frais ni dépenses cachés, leur laissant ainsi la liberté de profiter de leur été.

KC Property Group commence par créer des relations avec ses clients afin d’être une source complète d’assistance dans la vente rapide d’une propriété. Leur objectif est d’éliminer le stress, la confusion et la frustration que crée la vente d’une maison.

Fondé sur l’intégrité, l’équité et le sens de la communauté par Nick Barela et Brooks Mosier, résidents de longue date de la région, KC Property Group n’a pas de frais de franchise ou de frais généraux élevés comme certains de ses concurrents et peut donc répercuter les économies sur le vendeur. Les vendeurs n’auront pas à payer de commissions d’agent immobilier, ni de frais de clôture supplémentaires associés à la mise en vente. Il n’y a pas de mise en scène, pas de journées portes ouvertes et aucune des perturbations liées à la mise en vente par l’intermédiaire d’un agent immobilier classique. Avec une transparence et une honnêteté totales, ils déterminent l’état d’une propriété, estiment la valeur marchande après les réparations et calculent le prix en conséquence pour en faire un scénario gagnant-gagnant.

« Le principe de base de la vente rapide de votre maison par l’intermédiaire d’une société d’achat de maisons est d’obtenir un prix raisonnable et une date de clôture rapide ; c’est ce qui distingue les acheteurs de maisons au comptant des acheteurs immobiliers plus traditionnels », a déclaré Brooks. « Nous allons plus loin et voulons que les gens aient le sentiment d’avoir été traités équitablement. Nous répondons vraiment aux besoins des gens. Notre réputation est importante pour nous. De nos jours, de nombreuses entreprises achètent des maisons au comptant. Ce qui nous distingue, c’est le fait que nous réalisons qu’il s’agit de bien plus qu’une simple transaction pour la famille qui vend. Il y a de vraies personnes impliquées, dans diverses situations, mais impliquant généralement une sorte de changement de vie, des personnes à un tournant qui ont besoin de vendre cette maison pour reprendre leur vie », a-t-il ajouté. C’est pourquoi la mission et le principe directeur de KC Property Group sont « d’aider les gens à revenir à ce qui compte dans la vie, grâce à des solutions immobilières individualisées ».

Appelez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations. Ils seront heureux de prendre le temps de discuter avec vous aussi longtemps que nécessaire pour prendre une décision qui vous convient. Si vous décidez de ne pas aller de l’avant, il n’y a aucun engagement et aucune rancune.

Allison M. n’est qu’une des nombreuses clientes satisfaites. « Merci encore une fois. Je me sens beaucoup mieux de ne plus être propriétaire d’un bien immobilier dans le Missouri ! J’ai eu une excellente expérience avec KC Property Group. On m’avait promis que le dossier serait traité en 12 jours et c’était le cas ! Le prix qu’ils m’ont proposé était supérieur à ce que j’attendais. Je suis très, très satisfaite de mon expérience ! »

L’histoire continue

KC Property Group comprend la nécessité d’obtenir toutes les informations possibles concernant une vente rapide au comptant et vous encourage à faire vos recherches pour voir tous les avis et témoignages 5 étoiles que les vendeurs satisfaits leur laissent. Recherchez d’autres avis en ligne sur Google.

« Si un vendeur se trouve dans une situation difficile, nous pouvons l’aider à trouver une solution. Nous avons même quelqu’un pour l’aider à nettoyer une propriété. Qu’il s’agisse d’une vie de souvenirs accumulés ou même d’une situation d’accumulation, nous pouvons gérer la situation », a noté Nick. « Les vendeurs peuvent emporter ce qu’ils veulent avec eux et laisser le reste derrière eux. Il n’est pas nécessaire d’emballer, d’entreposer ou de déplacer les objets non désirés. »

KC Property Group est votre source de confiance pour des ventes de maisons rapides à Kansas City et dans les environs. Ils le font depuis des années. Avec un processus simple, des offres en espèces équitables et aucun frais de clôture, vous pourrez vendre votre maison rapidement et passer à autre chose sans aucun casse-tête. Pour plus d’informations ou une offre en espèces sur votre propriété, appelez le 816.286.4204 ou visitez-les en ligne.

Groupe immobilier KC

Contact: 816.286.4204

Site web: kcpropertygroup.com