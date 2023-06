Vendez-le ou cultivez-le, et ils viendront – Shaw Local

Un samedi après-midi, le téléphone de Tia, laissé sur une table du salon, sonne cinq minutes après ma sieste sur le canapé. Je ne suis pas content, surtout quand Caller ID affiche le nom de Jane. Jane doit arriver dans notre allée dans environ une heure.

Jane est une vieille amie. Littéralement. Aujourd’hui, à 88 ans, elle est en meilleure forme que Tia et moi, 20 ans plus jeune.

« Salut, Jeanne. Tia fait la sieste.

« Oh, j’espère que je ne l’ai pas dérangée. »

« Non, » dis-je, voulant ajouter, « Juste moi. »

« Quelque chose est venu jusqu’à. »

Tia et Jane avaient prévu d’aller au Midwest Tulip Fest à Kuiper’s Family Farm, à 15 minutes en voiture de chez nous.

« Que se passe-t-il? »

Un concessionnaire automobile bien connu, rapporte Jane, l’a appelée pour lui annoncer une excellente nouvelle : elle a gagné une nouvelle voiture ou 25 000 $. La carte envoyée par la poste qu’elle a reçue quelques jours auparavant a été gagnante lorsqu’ils ont fait tourner la roue (ou quelque chose du genre) et que trois valets se sont présentés !

« Je ne sais pas », dit-elle. « Ce n’est peut-être rien. »

« Bien sûr, ce n’est rien ! » J’ai envie de crier, mais je suggère à la place : « C’est probablement une incitation à vous faire acheter une voiture. »

« Oh, je n’ai pas d’argent pour une voiture. »

« Ils peuvent résoudre ce problème », j’envisage de dire. « Ils vous feront croire que vous le faites. »

« Ce n’est probablement rien », répète-t-elle, visiblement impatiente d’y aller. « Je te verrai juste à 14h30. »

L’heure à laquelle Tia et Jane partiraient pour le spectacle des tulipes.

« Je vais demander à Tia de t’appeler », promis-je.

Plus tard, Tia et Jane conviennent que Jane se rendra chez le concessionnaire, récupérera sa voiture et sa brouette pleine d’argent et se retrouvera ensuite chez nous.

Deux heures plus tard, Jane arrive et monte dans la voiture de Tia sans entrer, donc je ne sais pas si Jane possède une nouvelle voiture ou tient un 25K cool jusqu’à ce que Tia revienne du festival.

Tia rapporte, sans surprise, que Jane n’a pas gagné la voiture ni les 25 000 $. Ce qu’elle a gagné, a révélé le vendeur, était la chance de gagner une voiture ou 25 000 $ – sous la forme d’un billet de loterie.

Croyant déjà que les vendeurs de voitures n’étaient guère plus que des colporteurs qui profitent de personnes vulnérables et mal informées comme moi, cette ruse m’a même terrassé avec sa rhétorique diabolique. L’annonce du revendeur envoyée à Jane offrait le rêve américain sous la forme d’un dépliant brillant et coloré, ses petits caractères dignes d’une recherche au télescope Hubble.

Je suis content, cependant, que Tia ait encouragé Jane à réaliser son fantasme. Sinon, Jane serait allée au lit en se sentant lésée, certaine d’avoir perdu une petite voiture ou une petite fortune.

Tia me parle alors des tulipes. Les tulipes ! Sur son téléphone, chaque photo affiche plus de fleurs que la précédente, de vastes hectares de tasses en fleurs rouges, roses, rouge-orange, jaunes, rouges-jaunes, orange, bleues, blanches, violettes et violettes, des rangées linéaires d’arc-en-ciel qui montent et descendent des rigoles à travers des champs illimités. Cinq cent mille bulbes, dit Tia, de Hollande, plantés à la machine. Je sais maintenant ce que Dorothy a ressenti en ouvrant la porte de sa ferme en noir et blanc et en entrant dans l’éblouissant Oz.

C’est l’Amérique. Il offre une abondance de fleurs éphémères et délicates ainsi que des personnes insistantes qui poussent des machines. L’Amérique attire infâmement les gens dans des salles d’exposition fastueuses tout en invitant simultanément à des promenades tranquilles et calmes parmi des expositions florales éphémères.

L’Amérique a besoin des deux. L’Amérique est les deux.

L’Amérique est aussi le scénario, le possible, l’aspiré. Jane tient toujours son billet de loterie. Mes doigts sont croisés. Peut-être qu’un jour elle me conduira dans sa nouvelle voiture ou nous emmènera dîner avec Tia avec sa nouvelle aubaine.

On va chercher le champagne.

• Rick Holinger est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son travail a été accepté pour publication dans Chicago Quarterly Review, Chautauqua et ailleurs. Son livre de poésie, « North of Crivitz », et sa collection d’essais, « Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences », sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au é[email protected].