Vendeurs, fournitures scolaires nécessaires pour ‘Back 2 School Picnic’ en août – Shaw Local

Aidez les enfants à faible revenu à retourner à l’école cette année avec les fournitures dont ils ont besoin en parrainant un sac à dos ou en faisant don de quelques articles.

SpeakUp, une organisation communautaire de base, s’associe à One Joliet Coalition pour un “Back 2 School Picnic” gratuit le 13 août au parc Varnado, situé au coin des rues McDonough et Water à Joliet.

Trista Brown de Joliet, qui a fondé SpeakUp, a déclaré que l’événement familial comprendra de la nourriture et des fournitures scolaires gratuites, des divertissements et des vendeurs locaux. Les places de vendeur coûtent 50 $, ou 25 $ si le vendeur est une organisation à but non lucratif, a-t-elle déclaré.

Les participants doivent apporter leurs propres chaises de jardin, a déclaré Brown.

Vous ne pouvez pas participer mais vous souhaitez faire don de sacs à dos et de fournitures scolaires ? Ce serait super aussi, dit-elle.

“L’année dernière, nous avons donné 600 sacs à dos, et ce n’était toujours pas assez”, a déclaré Brown. “Une dame est venue avec 17 enfants.”

Brown a déclaré que l’événement est également plus qu’un simple cadeau de fournitures scolaires. C’est une occasion pour les résidents de sortir et « d’apprendre à connaître leurs voisins » et « d’être l’exemple » de ce que signifie avoir l’esprit communautaire.

Elle a comparé l’événement aux fêtes de blocage du passé, la façon dont les gens se connaissaient.

Brown espère que les gens établiront des liens qui les amèneront à prendre soin les uns des autres, comme se transmettre des pistes de travail ou former une équipe pour s’attaquer aux réparations domiciliaires au lieu de compter uniquement sur les organisations, a-t-elle déclaré.

“Nous donnons plus que des sacs à dos”, a déclaré Brown. “Nous donnons l’unité communautaire.”

Pour plus d’informations, contactez Brown au tristabrwn2gmail.com ou 779-379-2390.