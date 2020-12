Les deux hommes participaient au Vendée Globe, une course de voile en solitaire de 24 296 milles, quand Escoffier a connu des ennuis.

Escoffier, 40 ans, a déclaré avoir été contraint d’abandonner son yacht après qu’une vague « ait plié le bateau en deux » au large du cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, lundi.

« Vous voyez les images d’épaves? C’était comme ça, mais en pire. En quatre secondes, le bateau a piqué du nez, la proue s’est repliée à 90 degrés », a-t-il dit.

«J’ai posé la tête dans le cockpit, une vague arrivait. J’ai eu le temps d’envoyer un texto avant que la vague ne fasse griller l’électronique. C’était complètement fou.

Les organisateurs de la course ont répondu en détournant Le Cam en mission de sauvetage, le Français étant le concurrent le plus proche de la scène.

Le joueur de 61 ans avait établi un premier contact visuel et vocal avec son compatriote, mais il a fallu plusieurs tentatives pour réussir à sauver Escoffier aux premières heures de mardi, au milieu de vents forts et de grosses vagues.

« Je me suis dit que je resterais en veille et attendrais la lumière du jour. Puis j’ai pensé que dans le noir, il serait peut-être plus facile de voir sa lumière », a déclaré Le Cam.

«Un moment où j’étais sur le pont, j’ai vu un flash, mais en fait c’était un reflet qui brillait sur une vague.

« Mais plus je me rapprochais de la lumière, je la voyais de plus en plus. C’est incroyable parce que vous passez du désespoir à un moment irréel en un instant. »

Le Cam lui-même a été sauvé dans cette course en 2009 après avoir passé 16 heures dans son yacht retourné et Escoffier a déclaré qu’il n’avait pas peur dès qu’il a vu son rival au loin.

«Dès que j’ai vu Jean, j’étais sûr que je serais sauvé», a-t-il déclaré.

‘Un miracle’

Les organisateurs avaient intensifié l’opération en envoyant trois autres concurrents pour aider au sauvetage mais tous ceux qui ont été envoyés sont libres de reprendre la course et les heures perdues seront déduites de leur temps final.

« C’est le résultat que nous espérions. C’était noir, les conditions n’étaient pas faciles mais finalement le résultat est presque un miracle », a déclaré le directeur de course Jacques Caraes.

«Ce n’était pas facile de récupérer Kevin au milieu de la nuit, Jean est un marin extrêmement expérimenté et il a toujours suivi nos instructions à la lettre.

« Nous avions beaucoup d’inconnues, beaucoup de positions différentes. Nous devions être positifs tout le temps et croire aux choses. Nous avons eu de la chance, la chance était de notre côté. »

Surnommé «l’Everest des mers», le Vendée Globe est parti des Sables d’Olonne le 8 novembre.

Le vainqueur de l’édition 2016-2017 a été Armel Le Cléac’h, qui a bouclé la course en un temps record de 74 jours, trois heures, 35 minutes et 46 secondes.