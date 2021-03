Venant de la victoire, Nelly Korda partage la tête de la tournée de la LPGA

OCALA, Floride: Nelly Korda n’a pas manqué un battement quatre jours après son premier titre sur le circuit de la LPGA sur le sol américain, devançant sa sœur et la joueuse n ° 1 mondiale pour un 5-moins de 67 ans pour partager la tête du championnat Drive On .

L’ancienne championne de la NCAA Jennifer Kupcho a réussi un 67 alors qu’elle jouait la plupart des neuf derniers avec une migraine qui brouille sa vision. Austin Ernst a également eu un 67 au Golden Ocala.

Le Korda, classé troisième, faisait partie d’un groupe vedette qui a joué tôt avant que la matinée fraîche ne cède au soleil. Elle a joué aux côtés de sa sœur aînée, Jessica, qui avait 69 ans; et Jin Young Ko, la joueuse n ° 1 du golf féminin avec un 75.

C’est une petite taille d’échantillon, mais cela a été l’année des Kordas.

Jessica Korda a remporté une série éliminatoire pour commencer la saison de la LPGA au Diamond Resorts Tournament of Champions. Nelly Korda a remporté une victoire de trois coups la semaine dernière dans la LPGA de Gainbridge au lac Nona.

Nelly et moi parlions d’être dans un bocal à poissons aujourd’hui, a déclaré Jessica Korda.

Depuis qu’elle a remporté à Lake Nona sa quatrième victoire en carrière et son premier titre national, Nelly Korda a fait un peu de lessive, s’est facile avec des rondes d’entraînement de neuf trous au Golden Ocala, a resserré son swing et c’était comme si rien n’avait changé.

Parmi ses cinq birdies, elle est passée de 50 pieds du rugueux sous le 10e green et a descendu une crête.

Jessica Korda a eu six birdies, mais elle a dû se rallier après avoir pris un double bogey sur le 11e trou par 3 qui lui a laissé 2 pour la ronde. Elle a terminé avec quatre birdies au cours des sept derniers trous.

Il n’y a pas de rivalité fraternelle avec ces deux-là, ni de droit de se vanter non plus.

Je pense que c’est juste amusant pour nous, a déclaré Nelly Korda. Nous nous amusons beaucoup là-bas.

Ce n’était pas aussi amusant pour Ko après avoir ouvert avec un birdie. Elle a tiré 40 sur le neuf arrière et a terminé avec son meilleur départ sur le circuit de la LPGA depuis un 77 à Hazeltine dans le championnat PGA féminin KPMG 2019.

Golden Ocala est réputé pour avoir des répliques de trous de parcours célèbres, trois d’entre eux d’Augusta National et deux du Old Course à St. Andrews.

Kupcho, avec son titre NCAA à Wake Forest, a remporté la première compétition nationale amateur féminine d’Augusta en 2019 avec une charge de neuf arrière. Ce jour-là au domicile des Maîtres, elle a dû traverser l’une de ses migraines, dont sa vision souffre.

Jeudi n’était pas très différent.

Honnêtement, vers le 14, j’étais prêt à quitter le terrain de golf, a déclaré Kupcho.

À ce moment-là, elle avait déjà fait assez bien. Kupcho a réussi quatre birdies consécutifs, deux putts courts sur les normales 5 sur les neuf premiers pris en sandwich autour d’un 10 pieds au n ° 6, et son dernier birdie était le 13e.

Elle a dit qu’elle avait eu trois migraines pendant l’intersaison et qu’elle ne savait jamais quand une venait. Celui-ci a commencé alors qu’elle était sur un coup au début du neuf arrière.

Même en ce moment, c’est vraiment flou, a déclaré Kupcho. Je ne vois vraiment rien sur la gauche. Alors, oui, c’est vraiment très difficile. Je me suis à peu près appuyé sur mon caddie, je lui ai fait confiance et j’ai essayé de faire de mon mieux.

Ernst a pris un départ difficile et a terminé 2 sur quatre trous après des bogeys consécutifs. Elle a fait sept birdies le reste du chemin et en a tiré 31 sur les neuf derniers.

Jing Yan de Chine et Jaye Marie Green ont tiré 68 ans, et Lydia Ko était dans le groupe à 69 ans avec Jessica Korda.

Sei Young Kim, deuxième, et Danielle Kang, n ° 5, ont tiré 72. Lexi Thompson et Brooke Henderson ont débuté avec 74.