Velus Jones Jr. tâtonne un autre retour de botté de dégagement au quatrième quart – Shaw Local

CHICAGO – Pour la deuxième fois en trois semaines, la recrue des Bears Velus Jones Jr. a raté un botté de dégagement clé au quatrième quart.

Les Bears détenaient une avance d’un point lors du match de jeudi soir contre les Washington Commanders lorsque Jones a reculé pour recevoir un botté de dégagement au plus profond de son propre territoire. Jones n’a pas réussi à attraper le botté de dégagement proprement et les commandants ont sauté dessus à la ligne des 6 mètres. Le porteur de ballon de Washington Brian Robinson Jr. a marqué un touché quelques instants plus tard.

Les Bears ont fait une folle tentative de retour, mais le score de Robinson s’est avéré être le touché gagnant pour Washington dans une victoire contre les Bears, 12-7, à Soldier Field.

L’échappé rappelait l’échappé de Jones deux semaines plus tôt contre les Giants de New York au MetLife Stadium du New Jersey. Dans ce cas, les Bears tiraient de l’arrière par un touché avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Le manchon de jeudi soir n’est pas arrivé à un moment aussi grave, mais c’était quand même paralysant pour les Bears.

“Ce n’était pas un jeu intelligent”, a déclaré Jones. « J’ai essayé d’en faire trop. J’aurais dû laisser ça être un touchback.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a fait allusion au fait que le travail de Jones en tant que retourneur de dégagement pourrait être en danger après deux grosses erreurs au cours des dernières semaines.

“Non. 1 travail de retourneur de coup de pied ou de retourneur de dégagement est d’attraper le ballon, nous allons donc devoir examiner cela », a déclaré Eberflus.

Luttes de la zone rouge : Trois fois, les Bears ont eu le ballon à l’intérieur de la ligne de 5 mètres des commandants. Ils n’ont marqué aucun point lors de ces trois voyages.

L’une était une interception de Fields qui a rebondi sur le casque d’un joueur de ligne. Une autre fois, ils y sont allés au quatrième et au but de la ligne de 1 mètre et n’ont pas réussi à se convertir. La dernière tentative est venue sur le jeu décisif du match, où ils étaient à nouveau en deçà de la ligne à gagner.

“Nous devons faire un meilleur travail d’exécution”, a déclaré Eberflus. “Vraiment, quand vous y réfléchissez, faites un meilleur travail pour nous au premier, deuxième ou troisième essai en mettant le ballon là-dedans, donc ne vous mettez pas dans cette situation de quatrième essai.”

À un moment donné au deuxième quart, le quart-arrière Justin Fields a raté son ailier serré Ryan Griffin, qui était grand ouvert près de la zone des buts. Fields a pris le blâme pour un mauvais lancer.

“Je suis un quart-arrière de la NFL”, a déclaré Fields. “Je dois frapper ça.”

Le grand jeu de Johnson : Le demi de coin Jaylon Johnson a fait son retour après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au quad. Johnson a fait une pause clé à la fin du deuxième quart pour garder les commandants hors de la zone des buts.

En tête-à-tête contre le receveur de Washington Terry McLaurin, Johnson a repoussé une passe du quart-arrière de Washington Carson Wentz. Les commandants ont fini par se contenter d’un panier et ont pris une avance de 3-0 à la mi-temps. C’était le seul entraînement à marquer pour l’une ou l’autre des équipes en première mi-temps, et il a été largement aidé par deux pénalités contre les Bears.

Quelques jeux plus tôt, Johnson avait été appelé pour une interférence de passe défensive, un appel avec lequel il s’était opposé. Il a mis cette pénalité derrière lui rapidement et a fait un beau jeu contre McLaurin.

“En tête-à-tête, je l’ai vu regarder”, a déclaré Johnson. «Je savais qu’il était d’homme à homme et ils le savaient aussi. J’ai l’impression qu’ils ont essayé leur meilleur gars et j’ai eu la chance de faire un jeu. “

La défensive des Bears a bien joué jeudi. Le seul entraînement de touché qu’ils ont autorisé a commencé sur la ligne des 6 verges après l’échappé de Jones. Washington n’a obtenu que 2 en 11 au troisième essai.

Champs battus : Fields a pris quelques coups durs avant la mi-temps, puis à nouveau sur sa passe de touché de 39 verges au receveur Dante Pettis.

L’épaule gauche de Fields – son épaule qui ne lance pas – semblait le déranger sur la ligne de touche après cette possession.

“J’ai mal”, a déclaré Fields après le match. “J’ai très mal, mais nous avons un long week-end.”

Fields a noté qu’il s’était blessé à l’épaule gauche “il y a quelque temps”, mais a aggravé la blessure jeudi. Il a utilisé une bande élastique pour garder les muscles de ses épaules activés pendant que la défense était sur le terrain.

Le garde droit Teven Jenkins s’est également blessé à l’épaule pendant le match. Il a brièvement quitté le match au troisième quart mais est revenu plus tard. Le garde gauche Lucas Patrick a quitté le match pour être évalué pour une commotion cérébrale mais est également revenu plus tard.