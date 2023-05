Velotric Nomad 1 Review: Une unité absolue que tout le monde peut aimer

La conversation autour des vélos électriques a tendance à pencher vers l’aspect pratique. Ils sont parfaits comme moyen de transport alternatif ou comme appareil d’assistance pour ceux qui pourraient avoir besoin d’un coup de main pour gravir une colline. Et pour être clair, les vélos électriques sont fantastiques pour les deux, et ils ne font que s’améliorer avec le temps. Il y a une troisième chose secrète que les vélos électriques ont pour eux et dont on ne parle pas autant : les vélos électriques sont très amusants à conduire. Si vous vous trouvez à la recherche d’un vélo électrique amusant d’abord et pratique ensuite, Velotric aimerait vous présenter les vélos Nomad 1.

J’ai piloté un Nomad 1 presque partout au cours des trois dernières semaines, et je peux dire en toute sécurité que je n’ai jamais rien piloté de tel. Ce n’est pas toujours une bonne chose. Pourtant, c’est un vélo qui est tout simplement amusant à conduire. Voici mes pensées.

7.0 Nomade vélotrique 1 Comme Assistance de pédale fantastique

Grande gamme

Construction robuste et sécurisée N’aime pas Siège compte-gouttes non inclus

L’ordinateur de vélo est trop simple

Pourrait être plus réactif

J’ai présenté le Nomad 1 à diverses personnes au cours des dernières semaines, et la première chose qu’ils ont tous commentée était sa taille. L’expression « heckin’ chonker » a été prononcée plus d’une fois, et pour une bonne raison. Pesant 73 livres, avec de gros pneus de 4 pouces de chaque côté d’un très grand cadre, le Nomad 1 ne peut s’empêcher de se démarquer. Même sa béquille incluse est énorme, car elle doit l’être. Il s’agit d’un vélo électrique conçu pour rouler sans problème sur le sable, le gravier et même la neige. Ajoutez un moteur électrique et une grosse batterie à l’intérieur d’un cadre déjà grand, et il n’est pas difficile de voir comment quelque chose d’aussi grand est né.

Velotric a fait bien plus que fabriquer un vélo électrique à assistance au pédalage. Le Nomad 1 est plus que capable d’agir comme un vélo de banlieue complet pendant les jours de semaine. Le moteur de 48 V et 750 W est capable de culminer à 1 200 W avec un couple de 75 nm, ce qui signifie en anglais qu’il est capable de se déplacer rapidement malgré le cadre plus lourd que la moyenne. La batterie de 691 Wh incluse vous indique également que ce n’est pas seulement pour les courts trajets. En fait, Velotric promet jusqu’à 52 miles de conduite motorisée lorsque vous appuyez simplement sur l’interrupteur d’accélération au pouce, ce qui en fait un vélo de banlieue plus que capable pour la plupart. En termes simples, il s’agit d’un vélo conçu pour le jeu d’abord, mais qui peut vraiment être utilisé comme moyen de transport pratique.

Velotric Nomad 1 : Le banlieusard chonky

La page des spécifications de ce vélo fait beaucoup de promesses. Velotric dit que le Nomad 1 peut atteindre 25 mph et parcourir 55 miles sur une seule charge si vous pédalez. De telles statistiques dépendent de nombreuses variables, y compris les collines de votre région et votre activité cycliste. Je parcours généralement au moins 10 miles sur un vélo de route tous les jours et je me suis retrouvé à en profiter facilement 15 sur ce vélo. Ma région comprend plusieurs collines escarpées et de nombreux chemins de terre et de sable, exactement le type de zone pour laquelle ce type de vélo est conçu.

L’écran inclus sur le Nomad 1 est joli mais n’est pas aussi riche en fonctionnalités qu’il pourrait l’être. Russell Holly / Crumpe

Pour mes deux premières sorties, il était difficile de ne pas sentir le poids de ce vélo. Techniquement, vous pouvez rouler sans utiliser le mode d’assistance au pédalage – il y a un dérailleur Shimano RD-M310 à huit vitesses prêt à vous aider à vous rendre là où vous devez aller – mais à peu près n’importe quelle colline aura immédiatement la plupart des gens qui activeront cette assistance au pédalage. Velotric propose cinq niveaux de performance au choix, soit pour offrir un assistant lorsque vous pédalez, soit pour prendre entièrement le relais à votre place. Plus vous descendez sur l’échelle, moins vous obtenez d’aide du moteur. Au niveau 5, sur une pente à 100 %, ce moteur est capable de maintenir 20 mph même si vous ne pédalez pas.

J’ai vu un peu ce chiffre de 20 mph sur ce Nomad 1, au lieu des 25 mph promis par Velotric. Sur une surface plane, avec l’assistance au pédalage activée, je pouvais constamment sentir le moteur s’arrêter une fois que j’avais franchi 20 mph. Pour être clair, 20 mph est une vitesse plus que suffisante sur un vélo comme celui-ci. C’est une vitesse de croisière fantastique lorsque vous voyagez à travers une ville, et être capable de gravir une grande colline à 20 mph est probablement plus amusant qu’il ne devrait l’être. Cela dit, la revendication de 25 mph de Velotric semble n’être possible que sur une pente descendante. Chaque vélo peut parcourir 25 mph sur une pente descendante si vous travaillez dur et croyez en vous.

Déterminer la meilleure façon d’utiliser l’assistance au pédalage a quelque chose d’une courbe d’apprentissage, ce qui n’est pas idéal sur un vélo conçu pour être apprécié avec désinvolture. L’écran inclus de Velotric n’offre aucune suggestion pour des performances optimales, il vous indique uniquement la vitesse actuelle, votre distance totale parcourue et votre niveau de puissance actuel. Si votre niveau de puissance est trop élevé lorsque vous commencez à essayer de traverser une rue, par exemple, le couple seul peut facilement vous prendre au dépourvu. Si votre niveau de puissance est trop faible et que vous avez engagé la vitesse la plus élevée, essayer de traverser la rue rapidement peut également être quelque peu gênant.

Cependant, une fois que vous vous serez familiarisé avec ce vélo, vous commencerez à chercher des excuses pour l’utiliser. Je me suis retrouvé à l’utiliser pour faire l’épicerie deux fois par jour, simplement parce que je le pouvais. Juste parce que c’était amusant.

Velotric Nomad 1 : Le croiseur d’endurance

Russell Holly / Crumpe

Il y a plusieurs endroits dans ma région offrant plus de 40 milles de sentiers à parcourir lors d’un beau week-end, et au cours des deux dernières années, les vélos électriques ont joué un rôle important dans ces randonnées. Si votre vélo électrique vous aide à sortir et à aller plus loin que vous ne pourriez aller seul, vous allez l’utiliser pour en voir plus. Et avec la promesse de ce vélo d’une autonomie allant jusqu’à 55 miles, j’étais ravi de voir jusqu’où je pouvais pousser le Nomad 1.

Le compteur de batterie inclus de Velotric est à peu près aussi simple que possible. L’écran vous offre une image d’une batterie avec cinq sections, et ces sections disparaissent au fur et à mesure que la batterie est consommée. Malheureusement, les cinq sections de la lecture de la batterie ne sont pas mesurées à 100 % de manière uniforme. En moyenne, j’ai trouvé que le premier cinquième disparaissait autour de la barre des 20 milles dans ma région, et le second disparaissait autour de la barre des 30 milles. Il n’y a aucune tentative d’estimer l’autonomie restante, ce qui signifie que vous devez avoir une bonne idée de la quantité de batterie que vous consommez en fonction des montées et des plats dans votre région. Comme je l’ai mentionné plus tôt, vous ne voulez vraiment pas avoir à gravir une colline sur ce vélo sans assistance au pédalage. Ce n’est pas amusant.

Russell Holly / Crumpe

Bien que je ne sache pas vraiment combien d’énergie il me restait, j’ai effectué un trajet de 58 miles car la batterie est morte à moins d’un mile de ma voiture. Votre kilométrage peut varier, bien sûr, mais compte tenu du paysage assez diversifié sur lequel je roule, cette gamme est fantastique. Et il est important de souligner la qualité de la batterie et qu’elle est connectée au vélo lui-même. Velotric comprend un mécanisme de verrouillage, vous avez donc besoin d’une clé pour le retirer du vélo, et le câble inclus offre une simple LED de couleur pour vous faire savoir que la charge est terminée. Bien que j’aie laissé la batterie se recharger toute la nuit, j’ai constaté que la batterie se rechargeait d’environ 50% à pleine en environ deux heures.

Je ne fais généralement pas grand cas du siège inclus sur un vélo; J’ai une très belle selle que je préfère utiliser pour mon corps, mais le siège cruiser inclus avec le Nomad 1 est un régal. Je suis resté assis pendant la majeure partie de ce trajet plus long et j’étais à l’aise tout le temps. Je n’ai ressenti aucune douleur là où les bords du siège se connectaient à mon corps, mais vous allez sentir chaque bosse sur laquelle vous roulez sur une route ou sur du gravier. La fourche avant comprend une excellente technologie d’absorption des chocs, mais un siège compte-gouttes rendrait certaines des randonnées les plus aventureuses que ce vélo encourage un peu plus douces.

Velotric Nomad 1 : quelque chose pour tout le monde

Il est courant que les vélos soient destinés à un objectif ou à une personne spécifique, mais les vélos électriques deviennent souvent une sorte de contre-courant de cette culture. Le Nomad 1 de Velotric est un solide véhicule d’exploration en plein air, un vélo de banlieue digne de ce nom et, si vous êtes un gourmand de punition comme moi, un excellent outil d’entraînement en force lorsque vous éteignez l’alimentation et gravissez des collines. Et à 1 500 $, ce vélo fait partie d’une plus grande poussée pour offrir des opportunités plus économiques pour sortir et rouler.

Ce prix inférieur présente bien sûr quelques inconvénients, en particulier en ce qui concerne la fonctionnalité de l’écran inclus, mais si vous recherchez un vélo électrique de démarrage, vous pouvez vous amuser beaucoup avec cette option solide.