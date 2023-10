Velocity acquiert une participation majoritaire dans MGA Insight Risk Technologies

Velocity HoldCo, LLC et Insight Risk Technologies LLC ont conclu un accord pour que Velocity acquière une participation majoritaire dans Insight Risk, un fournisseur unique de solutions de prévention des pertes et de transfert de risques pour le marché des risques des constructeurs.

L’acquisition a été finalisée le 18 septembre dans le cadre de l’expansion stratégique de Velocity et représente la deuxième acquisition réussie de la société et la première acquisition d’un agent général directeur (MGA).

Praveen Reddy, directeur de l’exploitation et responsable du développement commercial de Velocity, a déclaré : « Cela marque une autre étape passionnante dans le renforcement de notre position de leader dans le secteur de l’assurance de biens E&S en exploitant l’incroyable talent et les capacités innovantes de l’équipe Insight Risk.

« Nous pensons qu’Insight Risk est sur le point de connaître une croissance remarquable, et Velocity est ravi de faire partie de leur aventure. La finalisation de cette acquisition d’Insight Risk injectera du capital de croissance, fournira une capacité supplémentaire à Insight Risk et fournira à Velocity un nouveau secteur d’activité diversifié pour sa plateforme d’assurance spécialisée en expansion.

L’acquisition représente également une avancée significative pour Insight Risk alors qu’elle s’efforce d’étendre sa présence sur le marché.

Velocity HoldCo, LLC est la société holding de Velocity Risk Underwriters, LLC, Velocity Specialty Insurance Company et Velocity Claims LLC.

Insight Risk est une MGA de risque du constructeur axée sur la technologie, qui propose des solutions intégrées de technologie et d’assurance pour le marché du risque du constructeur, opérant sur une base admise et non admise.

Chad Hollingsworth, président et co-fondateur d’Insight Risk, a ajouté : « Insight Risk a été fondé avec pour mission d’exploiter les nouvelles technologies et les nouveaux ensembles de données pour réduire les pertes et créer une meilleure expérience de gestion des risques pour toutes nos parties prenantes. L’adoption rapide de notre modèle au cours des douze derniers mois prouve qu’il existe d’énormes opportunités et un énorme appétit pour nos programmes. Le partenariat avec Velocity dynamisera notre croissance et nous permettra d’évoluer plus rapidement pour répondre à la demande pour notre approche unique en matière de souscription et de contrôle des pertes.

John D. Dempsey, PDG et co-fondateur d’Insight Risk, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe Velocity et attendons avec impatience les nombreux avantages que la plateforme Velocity offrira à mesure que nous élargissons les offres Builder’s Risk d’Insight Risk à travers les États-Unis. L’ère de la gestion des risques basée sur la technologie est arrivée et est là pour rester, créant des opportunités gagnant-gagnant pour les transporteurs, les courtiers et, plus important encore, les clients que nous servons tous.