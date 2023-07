Vélo ou e-bike, le cours gratuit responsabilise les cyclistes débutants !

Jennifer Ji voulait faire davantage de vélo pour ses déplacements quotidiens, faire des courses et explorer sa nouvelle maison dans la région métropolitaine de Vancouver, mais la circulation urbaine la rendait nerveuse. Elle a donc suivi l’un des cours pour adultes de HUB Cycling et a rapidement acquis les compétences et la confiance nécessaires pour faire du vélo dans les rues de la ville.

« J’utilise maintenant mon vélo comme moyen de transport principal. Je trouve que le vélo pour me rendre au travail me permet non seulement d’économiser de l’argent et de réduire mon empreinte carbone, mais ajoute également un élément rafraîchissant à ma journée, contribuant à un meilleur équilibre travail-vie personnelle », dit-elle.

Si vous étiez l’un des rares chanceux à recevoir le nouveau rabais sur les vélos électriques du gouvernement de la Colombie-Britannique, le cours gratuit StreetWise Cycling Online de HUB Cycling est un excellent moyen d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour commencer à faire du vélo en toute confiance.

« Le cours était très instructif et bien structuré. Il couvrait des sujets essentiels tels que la sécurité routière, les règles de circulation et l’étiquette à vélo », explique Jennifer, qui rêve maintenant de s’attaquer à un voyage à vélo de plusieurs jours sur le sentier Galloping Goose de l’île de Vancouver.

June a suivi le cours gratuit StreetWise Cycling Online et aime maintenant faire du vélo dans son quartier.

Des cours de cyclisme gratuits aident les cyclistes à gagner en confiance

June (Kwun, Hyun Jung) a également utilisé un cours HUB Cycling pour gagner en confiance sur son vélo.

«Je savais à peine faire du vélo avant de participer au programme de mentorat pour les nouveaux arrivants et de suivre le cours gratuit StreetWise Cycling Online», dit-elle. « Par la suite, je suis devenu une personne qui n’avait pas peur de faire du vélo et qui aimait vraiment ça. C’est incroyable de voir comment mon corps et mon esprit sont devenus tellement plus sains grâce au vélo et que je peux voyager avec mon vélo dans mon quartier.

Depuis 25 ans, HUB Cycling permet à plus de personnes de faire du vélo plus souvent, grâce à l’éducation, à l’action et aux événements. Le cours gratuit StreetWise Cycling Online est conçu pour les cyclistes débutants adultes et ouvert à tous les Britanno-Colombiens – dans les zones urbaines et rurales.

Apprenez de la sécurité de votre propre espace, à votre rythme, sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Internet. Le cours dure environ une à deux heures et vous n’êtes pas obligé de terminer toutes les sections pour avancer.

Ce que vous apprendrez :

Équipement de cyclisme essentiel et utile

Vérifications rapides ABC avant le départ

Planification d’itinéraire

Droits et responsabilités en tant que cycliste

Rouler sur la route et traverser les intersections

Sécurité et entretien des vélos à assistance électrique (e-bike)

Autres ressources utiles, et plus encore !

Dans la toute nouvelle section sur les vélos électriques, vous découvrirez les différents types de vélos électriques et comment choisir celui qui convient à votre style de conduite. Vous apprendrez également comment partager la route en toute sécurité avec d’autres utilisateurs, là où les vélos électriques sont autorisés, ainsi que des conseils d’entretien pour votre vélo électrique et votre batterie.

Pour vous inscrire au cours GRATUIT StreetWise Cycling Online, visitez bikehub.ca/swco, puis suivez tout ou partie du cours, gagnez des badges et un certificat. En prime, les étudiants qui terminent toutes les sections du cours seront inscrits pour gagner l’une des deux cartes-cadeaux de 500 $ à un magasin de vélos BC de leur choix! Reconnectez-vous à tout moment sur education.bikehub.ca.

