Velez Sarsfield est tout ce qui s’oppose à une troisième finale consécutive de la Copa Libertadores entièrement brésilienne

Velez Sarsfield est le dernier club non brésilien restant dans le dernier carré de la Copa Libertadores. Daniel Jayo/Getty Images

Il n’y a qu’une chance d’éviter une troisième finale 100 % brésilienne consécutive de la Copa Libertadores, et elle semble bien mince. Les matches aller des demi-finales se jouent cette semaine, avec trois clubs brésiliens – les deux derniers vainqueurs de la compétition, qui étaient également finalistes de l’année dernière, plus le vainqueur de la Copa Sudamericana 2021 – et Velez Sarsfield, l’équipe qui occupe la 27e position de la première division argentine, avec une victoire en 16 tours.

Velez, alors, emmène un peashooter à un choc des titans. Ils sont les plus négligés des outsiders alors qu’ils se préparent à accueillir Flamengo de Rio lors du match aller de mercredi, mais ils ont accompli des miracles simplement pour avoir atteint ce stade ; ils ont perdu deux de leurs trois premiers matchs dans la compétition et n’ont remporté aucun de leurs quatre premiers. Alors pourquoi ne pas viser encore plus haut ?

Un romantique incurable pourrait, après de nombreux efforts mentaux, faire valoir ses chances. Ils peuvent attaquer sur les ailes, avec Lucas Janson coupant de la gauche à bon escient, et c’est ici que le milieu de terrain en diamant de Flamengo peut rendre l’équipe vulnérable.

La force de Flamengo réside dans une collection éblouissante de talents offensifs. Everton Ribeiro et l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta forment une belle paire de milieux offensifs, tandis que Gabriel Barbosa porte une menace du pied gauche et que l’avant-centre Pedro est dans une forme suffisamment riche pour le transporter dans l’équipe brésilienne. Le club a joué les quatre premiers depuis l’arrivée de l’entraîneur portugais Jorge Jesus au milieu de 2019.

Le prix que le club paie pour une approche aussi audacieuse est une recherche constante d’équilibre défensif. Il y a trois ans, le défenseur central espagnol Pablo Mari a résolu le problème en organisant une ligne défensive haute. Il n’a jamais été remplacé de manière adéquate depuis son retour dans le football européen en janvier 2020, et le mal de tête émerge maintenant de la crise d’hépatite dont a souffert David Luiz. Il a dû être retiré à la mi-temps lors du match nul de la coupe nationale de la semaine dernière. En son absence, Flamengo n’a pas pu construire à l’arrière et s’est invité à plus de pression. Leur but a mené une vie enchantée lors de certains matchs à l’extérieur récents, mais leur chance pourrait changer mercredi.

Même si Velez peut créer la surprise et se constituer une avance au match aller, il n’est pas facile de voir comment ils peuvent défendre contre Flamengo une semaine plus tard dans le Maracana. Certes, ils peuvent se réjouir de garder une paire de draps propres lors des deux matches du deuxième tour contre River Plate – ils ont déjà éliminé un géant et ont gagné le droit de rêver – mais Flamengo est un favori écrasant pour atteindre sa troisième finale. en quatre ans.

Et les candidats les plus susceptibles de remplir l’autre place de la finale sont Palmeiras, qui a battu Flamengo lors de la pièce maîtresse de l’année dernière pour devenir la première équipe en 20 ans à conserver la couronne continentale. L’architecte de cette période de succès est l’entraîneur portugais Abel Ferreira, qui doit maintenant dépasser une équipe entraînée par Luiz Felipe Scolari, le seul autre patron à avoir mené Palmeiras à un titre Libertadores, en 1999.

Scolari est désormais en charge de l’Athletico Paranaense, intervenant après un départ désastreux au cours duquel l’équipe n’avait pas réussi à gagner ou à marquer lors de ses trois premiers matchs de la compétition. À sa manière astucieuse et pragmatique, Scolari a dirigé son équipe de contre-attaquants au-delà de la ligne. Les deux tours à élimination directe semblaient liés aux tirs au but jusqu’à ce qu’Athletico frappe avec des buts dans les arrêts de jeu.

L’Athletico est un club bien organisé avec de grandes ambitions. Ils n’ont jamais remporté les Libertadores, perdant en finale 2005, mais ils sont les champions en titre de la Copa Sudamericana. Ils doivent être bien gérés pour rivaliser avec les géants. Cela impose évidemment certaines limites et signifie qu’un style de contre-attaque, organisé par Fernandinho au milieu de terrain, est probablement leur meilleur pari.

Palmeiras, quant à lui, ressemble à première vue à une équipe qui marque gratuitement. Personne ne peut rivaliser avec les 35 buts qu’ils ont marqués dans la compétition – même Flamengo est à la traîne de ce chiffre de neuf buts – mais Palmeiras a été tiré au sort dans un groupe facile, et l’équipe d’Abel Ferreira, démolisseurs des faibles, a tendance à jouer les choses serrées. dans le grand jeu, avec le petit attaquant mobile et talentueux Rony comme soupape d’échappement. Le milieu de terrain Danilo est suspendu pour les deux jambes, tandis que Gustavo Scarpa, vital pour ses coups de pied gauche, doit s’absenter du premier match de mardi soir.

Scolari cherchera-t-il à profiter de ces absences ? Une lutte prudente est plus probable.