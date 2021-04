Jouant dans un stade vide à Orlando trois jours avant Noël, Diego Rossi a obtenu une passe lobée à courte portée de Mark-Anthony Kaye et a doucement ébréché le gardien pour envoyer LAFC dans un air raréfié. Au cours des deux décennies qui ont suivi la création de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, aucune équipe de la Major League Soccer n’a jamais participé, et le but de Rossi à la 61e minute contre Tigres UANL a mis le club de troisième année en mesure de changer cela.

Cependant, au fur et à mesure que le match progressait, le niveau d’énergie de LAFC a chuté et Tigres en a profité, marquant deux buts en 13 minutes pour assurer le 12e titre consécutif de la Ligue des champions de la CONCACAF en Liga MX. L’équipe mexicaine continuerait à bien montrer au Qatar, remportant deux matchs à la Coupe du monde des clubs avant de s’incliner face au Bayern Munich en finale, 1-0.

Malgré cette défaite face aux Tigres, l’objectif ambitieux du LAFC de devenir pertinent au niveau mondial ne semblait pas aussi impétueux que lorsque le club a fait irruption sur la scène en 2018. Maintenant, alors que le LAFC entre dans la quatrième année, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

La course de la Ligue des champions de la CONCACAF de LAFC la saison dernière peut être évaluée à partir d’un certain nombre de perspectives. D’une part, il est devenu le premier club de la MLS à vaincre trois équipes de Liga MX dans la compétition, tout en présentant une marque de football attrayante et en atteignant un niveau que peu d’équipes du continent peuvent égaler.

De l’autre, c’était une occasion manquée dans la foulée d’une saison de championnat décevante et criblée de blessures qui s’est terminée par une septième place en Conférence Ouest et une sortie au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS aux mains des Seattle. Sounders – la deuxième année consécutive, Seattle a fait rebondir LAFC des séries éliminatoires.

Dans un match revanche de ces pertes en séries éliminatoires, LAFC accueillera samedi les champions en titre de la Conférence de l’Ouest. (18 h HE, regardez en direct sur ESPN), un test clé en début de saison pour les deux équipes considérées parmi les favorites pour remporter la Coupe MLS.

Et avec de nombreuses stars de base de LAFC, y compris Rossi et le capitaine du club Carlos Vela, semblent vouées à passer à autre chose dans un avenir pas trop lointain, la fenêtre permettant à ce groupe de capturer de l’argenterie se ferme.

« Chaque saison est maintenant ou jamais », a déclaré l’entraîneur-chef Bob Bradley avant la victoire d’ouverture de la saison contre l’Austin FC. « Il y a de la pression pour gagner chaque match, de la pression pour gagner des trophées, nous prenons la responsabilité au sérieux si nous voulons être une grande équipe. »

Malgré la victoire du Bouclier des supporters 2019 avec un record de la ligue de 72 points, on s’attend à une Coupe MLS – un objectif que LAFC n’a pas réussi.

« Nous voulons gagner des trophées. Beaucoup de gens disent que la prochaine étape est la Coupe MLS et je le comprends », a ajouté Bradley.

Diego Rossi et Carlos Vela se sont appropriés le LAFC, mais on attend des trophées avant de passer à autre chose. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sport

Depuis la création de l’équipe, les membres du front office du LAFC ont souvent évoqué leur désir de mettre en œuvre un modèle dans lequel ils développent de jeunes joueurs et les déplacent à l’étranger pour un profit, tout en concourant au plus haut niveau de la MLS. Il y a eu quelques exemples de telles activités rentables, mais le mouvement des gros financements reste à venir.

« Je pense que ce processus a été retardé d’un an par COVID », a déclaré le directeur général de LAFC, John Thorrington. « Mais c’est certainement quelque chose où ces conversations reprennent maintenant que nous constatons un certain optimisme sur le marché et une certaine positivité pour l’avenir. »

Trois ans après son arrivée de Penarol en Uruguay, Rossi, 23 ans, s’est épanouie à Los Angeles et devrait probablement payer des frais de transfert à huit chiffres. Il a marqué 42 buts en 85 matchs en MLS, dont un meilleur 14 de la ligue en 19 matchs en 2020, mais n’est pas le joueur le plus en vue de la liste dont le temps en Noir et Or pourrait se terminer. Cette distinction appartient à Vela, qui est devenu le visage de la franchise lorsqu’il a été signé de la Real Sociedad en Espagne avant la saison inaugurale de LAFC en 2018.

« Je pense que des gars comme Carlos et Diego ont l’ambition de jouer à un niveau aussi élevé que possible et nous avons exactement la même ambition pour eux », a déclaré Thorrington. « Je pense que ces deux-là, et je pourrais en nommer d’autres, ont été des joueurs fantastiques pour LAFC et nous sommes ouverts et avons eu des conversations avec eux et leurs représentants et clubs à l’étranger pour savoir quand la bonne opportunité se présentera.

« Ce sera doux-amer pour nous au LAFC quand nous vendrons ces joueurs parce qu’ils ont fait partie de notre histoire – ces deux-là essentiellement du Jour 1. Mais nous savons aussi que c’est une partie importante de notre modèle en tant que club. «

Après avoir raté le tournoi MLS is Back avec le soutien du club pour rester avec sa femme enceinte et avoir subi une blessure à la reprise de la saison, Vela était limité à seulement sept matchs de championnat l’année dernière. En 2021, l’espoir du club est qu’il retourne la forme dominante qu’il a montrée lors de sa saison 2019 MVP. En 31 matchs de saison régulière cette année-là, il a établi des records de la ligue en une saison pour les buts (34) et les buts combinés et les passes (49).

« Carlos veut dire ce qu’il dit: il s’est engagé à remporter un titre et à remporter un autre MVP », a déclaré Thorrington. « Et nous serions certainement ravis de voir cela se produire cette année. »

Soutenir le casting de Rodriguez, Kaye, Atuesta en mouvement?

Vela et Rossi sont les seuls joueurs désignés sur la liste de LAFC parce que l’équipe a prêté son troisième DP, l’international uruguayen Brian Rodriguez, à Almeria en deuxième division espagnole en février. Au minimum, Rodriguez verra la saison avec Almeria – la saison régulière se termine le 30 mai – à quel point il pourrait signer avec le club, retourner à Los Angeles ou être transféré ailleurs.

Il a été rapporté que si Almeria est promu en Liga et Rodriguez répond à certains critères pouvant être obtenus, cela déclencherait automatiquement une clause dans l’accord de prêt pour que le club effectue un transfert permanent. Si cela se produit – Almeria occupe la troisième place, ce qui le placerait dans les éliminatoires de promotion à quatre équipes – on s’attend à ce que la LAFC reçoive des frais de transfert entre 12 millions de dollars et 15 millions de dollars après l’avoir signé de Penarol pour environ 8 millions de dollars en 2018. .

La liste des exportations possibles ne s’arrête pas là. Au milieu de terrain, Kaye, Eduard Atuesta, Latif Blessing et Jose Cifuentes figurent tous comme des cibles étrangères en fonction de leurs performances pour LAFC et dans les compétitions internationales.

« Pour moi, personnellement, le but est toujours d’avoir l’Europe comme option », a déclaré Kaye, un international canadien qui LAFC en 2018. « Nous avons trois saisons à notre actif à jouer ensemble et nous savions que si nous jouions du bon football, nous J’aurais de bonnes opportunités, donc je pense que je peux parler pour d’autres gars de l’équipe qui veulent se défier au plus haut niveau dans ce sport.

« Nous savons que l’Europe est une possibilité pour beaucoup de joueurs de notre équipe et nous espérons juste que cela arrive au bon moment pour le joueur et le club. »

Mais quel est le bon moment? Pour un club MLS qui espère concourir pour la Coupe MLS, le calendrier de la ligue présente des défis évidents.

« C’est vraiment difficile parce que la fenêtre estivale, des gars comme Diego, le but pour le joueur, et pour nous, franchement, est de les faire entrer en Europe », a déclaré Thorrington. « Et ce marché de l’été est une fenêtre beaucoup plus active et, comme tout le monde le sait, c’est au milieu de notre saison. Vous devez donc équilibrer les objectifs du club sur le terrain avec la bonne opportunité que vous trouvez pour un joueur et pour le club financièrement. «

L’exemple idéal pour déplacer des joueurs étrangers comme Rossi et Atuesta est la façon dont Miguel Almiron a quitté Atlanta United pour Newcastle United en Premier League lors de la fenêtre de transfert de janvier après avoir aidé l’équipe à soulever la Coupe MLS en 2018.

LAFC espère affiner ses talents avec l’accord de Las Vegas

Alors que LAFC a connu beaucoup de succès en alignant une combinaison de jeunes joueurs d’Amérique du Sud avec des vétérans de la MLS et une star établie à Vela, dans les années à venir, on s’attend à ce que son académie mûre commence à jouer un rôle majeur dans la composition de la liste. Après avoir commencé avec une seule équipe U12 en 2016, trois joueurs de l’académie – l’attaquant Christian Torres et les défenseurs Tony Leone et Erik Duenas – ont signé en tant que joueurs locaux avant la saison dernière. Et même si aucun d’entre eux n’a bénéficié d’un temps de jeu important, un partenariat récent avec les Las Vegas Lights of the USL Championship devrait servir de pont entre l’académie et la première équipe.

Après une longue carrière de joueur et d’entraîneur en Allemagne, l’ancien défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Steve Cherundolo, qui a été sélectionné à plusieurs reprises par Bradley et qui connaît Thorrington depuis l’adolescence, sera l’entraîneur-chef de Las Vegas. L’équipe s’entraînera localement avec LAFC, mais se rendra à Vegas pour ses matchs à domicile. Selon Thorrington, c’est une structure conçue pour garder les jeunes joueurs étroitement alignés sur LAFC tout en leur donnant des opportunités de jouer dans des matchs compétitifs contre des hommes adultes de la USL.

« Nous adorons l’idée que nos joueurs vont jouer devant 7, 8, 9 000 personnes dans un véritable environnement rempli de pression à Las Vegas », a déclaré Thorrington. « Et je pense juste [Cherundolo] va être phénoménal de travailler non seulement avec nos jeunes espoirs d’académie, mais aussi avec nos jeunes joueurs de la MLS qui obtiendront également des minutes et une grande expérience de jeu dans ces matchs vraiment significatifs. «

Ensuite, si tout se passe comme prévu, ces joueurs deviendront des contributeurs à la MLS avec le potentiel pour certains de passer dans des clubs européens, un modèle que plusieurs équipes de la ligue – notamment le FC Dallas et l’Union de Philadelphie – ont montré être lucratif.

Tout revient à l’objectif principal: gagner des trophées en MLS et au-delà. C’est ainsi que le LAFC définira le succès cette année.