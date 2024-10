Veiller à ce que les dons de secours en cas d’ouragan soient versés à des œuvres caritatives réputées

19 octobre — WILKES-BARRE — Alors que les Pennsylvaniens continuent de se mobiliser pour aider les personnes touchées par les ouragans Helene et Milton, Randy Padfield, directeur de la Pennsylvania Emergency Management Agency (PEMA), a rappelé cette semaine aux donateurs de s’assurer que leurs dons seront versés à des œuvres caritatives réputées pour veillez à ce que cela profite à ceux qui en ont le plus besoin, quand ils en ont besoin.

De plus, si vous choisissez de donner des articles comme de la nourriture ou des vêtements, ne donnez que ce qui a été demandé par les agences de secours afin que les articles ne soient pas gaspillés ou ne submergent pas les agents de reconstruction locaux.

« Lorsqu’une catastrophe survient, les Pennsylvaniens ont toujours été désireux d’aider leurs voisins dans le besoin, de près ou de loin », a déclaré Padfield. « Alors que le sud-est des États-Unis se remet de deux ouragans violents consécutifs, les Pennsylvaniens recevront des demandes d’aide. La plupart d’entre elles proviendront de sources légitimes, mais, malheureusement, les catastrophes font également apparaître des escrocs et de mauvais acteurs. »

Les fraudeurs tentent de profiter de ces situations, alors soyez vigilant et tenez compte de ces conseils avant de faire un don :

—Ne donnez jamais à un organisme de bienfaisance dont vous ne connaissez rien.

—Ne vous sentez pas obligé de donner sur-le-champ ou de permettre à quelqu’un de venir chez vous pour récupérer le don.

—Si vous êtes sollicité en personne, demandez toujours à voir la pièce d’identité de l’avocat.

—Raccrochez le téléphone aux avocats agressifs et harcelants.

—Ne vous engagez jamais à céder le téléphone à moins que vous ne connaissiez l’organisation et que vous ayez vérifié que l’appel provient d’un numéro légitime associé à l’organisation.

—Ne donnez jamais de numéros de carte de crédit ou de compte bancaire. Au lieu d’argent liquide, écrivez un chèque à l’ordre de l’organisme de bienfaisance afin d’avoir une trace de votre don.

—Ne vous laissez pas berner par un nom qui ressemble à celui d’un organisme de bienfaisance bien connu, mais qui n’est pas la même organisation.

— Ne faites pas de suppositions lorsque vous entendez des mots tels que « police » ou « pompier » dans le nom d’une organisation. Même si une organisation peut prétendre avoir des liens locaux ou travailler avec les premiers intervenants locaux, cela ne signifie pas que les contributions qui lui seront versées seront utilisées localement.

Padfield a noté que le Département d’État de Pennsylvanie (DOS) gère une base de données en ligne des organismes de bienfaisance enregistrés pour solliciter des fonds dans le Commonwealth, qui fournit des informations d’enregistrement et financières sur plus de 13 000 organismes de bienfaisance réputés. Prenez le temps de rechercher l’organisme de bienfaisance avant d’envoyer le don.

Vous pouvez savoir si l’organisme de bienfaisance est enregistré auprès du Bureau des sociétés et des organisations caritatives du DOS en effectuant une recherche dans la base de données en ligne à l’adresse www.charities.pa.gov ou en appelant le 1-800-732-0999.

Pour déposer une plainte concernant un organisme de bienfaisance sollicitant des dons dans le Commonwealth, appelez le 717-783-4849 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Le représentant Meuser coparraine une législation visant à accélérer le renvoi des immigrants illégaux

Le représentant américain Dan Meuser, R-Dallas, a co-parrainé cette semaine le HR 1394 – la loi américaine sur la sécurité et l’équité grâce au renvoi accéléré (SAFER) – qui vise à renforcer les efforts des douanes et de la protection des frontières (CBP) pour faire face à la crise frontalière actuelle en rétablir le recours au renvoi accéléré.

Le 21 mars 2022, face à une vague d’immigrants illégaux, le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a abrogé une réglementation de l’ère Trump qui accélère l’expulsion des individus illégaux appréhendés au-delà de 160 kilomètres de la frontière et qui ne peuvent prouver leur présence continue aux États-Unis pendant au moins 14 jours. . Depuis l’abrogation de cette réglementation, plus de 7,7 millions de clandestins ont été rencontrés dans tout le pays.

Meuser a déclaré que HR 1394 réimposerait ces restrictions, garantissant que tous les immigrants illégaux – quel que soit leur lieu de résidence – qui sont entrés aux États-Unis par fraude, fausse déclaration ou sans documents valides et qui sont dans le pays depuis moins de deux ans seront soumis à un renvoi accéléré.

Meuser a déclaré que le projet de loi donne également aux futures administrations républicaines la flexibilité d’étendre cet outil si nécessaire pour faire face à la crise à la frontière.

« La crise frontalière actuelle constitue une menace sérieuse pour notre sécurité nationale, notre sécurité publique et notre stabilité économique », a déclaré Meuser. « Cette législation garantit l’application d’un processus d’expulsion accéléré sans stipulations radicales. Les immigrants illégaux qui voyagent plus loin de la frontière enfreignent toujours la loi et devraient faire face aux mêmes conséquences que ceux surpris en train de traverser le Rio Grande. J’exhorte mes collègues à soutenir ce projet de loi. donner au CBP les outils dont il a besoin pour sécuriser nos frontières et protéger les vies américaines – plutôt que de permettre aux criminels d’échapper à la justice. »

HR 1394 a été renvoyé au comité judiciaire de la Chambre pour un examen plus approfondi.

L’Autorité palestinienne investit 9 millions de dollars pour étendre les aides au rétablissement dans toute la Pennsylvanie

Le Département des programmes de lutte contre la drogue et l’alcool (DDAP) a annoncé cette semaine la disponibilité d’un financement de 9 millions de dollars pour étendre ou améliorer les services de soutien au rétablissement pour les personnes en convalescence après un trouble lié à l’usage d’opioïdes (OUD) et d’autres troubles liés à l’usage de substances (SUD).

Cette opportunité fait partie des efforts de l’administration Shapiro visant à renforcer le système de traitement du SUD et à permettre un rétablissement durable dans toute la Pennsylvanie en investissant plus de 100 millions de dollars dans les soutiens et services liés au SUD depuis l’entrée en fonction du gouverneur Josh Shapiro.

« L’administration Shapiro reconnaît qu’un élément essentiel du rétablissement des personnes atteintes d’OUD consiste à disposer de soutiens accessibles au sein de leur communauté », a déclaré la secrétaire du DDAP, la Dre Latika Davis-Jones. « Cette possibilité de financement est conçue pour améliorer la prestation de services de soutien au rétablissement aux personnes qui entament ou maintiennent leur processus de rétablissement.

Les services de soutien au rétablissement sont des services non cliniques qui aident les personnes en rétablissement à acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour initier, maintenir et soutenir un rétablissement à long terme. Ils peuvent inclure la coordination des soins, un encadrement en matière de rétablissement, des conseils spirituels, un soutien de groupe, une formation professionnelle, un transport et une aide pour accéder à un logement de rétablissement. Les programmes de soutien au rétablissement sont centrés sur la personne et autogérés, permettant à la personne en convalescence de choisir son prestataire.

Le DDAP accordera environ six subventions pouvant atteindre 1,5 million de dollars chacune. Les candidats doivent avoir au moins deux ans d’expérience au 1er juillet 2024 dans la fourniture de services de soutien au rétablissement et être en mesure de démontrer la capacité de fournir ces services aux personnes en convalescence d’OUD et d’autres SUD concomitants.

De plus, les candidats doivent décrire un plan visant à fournir des services de soutien au rétablissement dans le cadre du processus de soumission afin d’offrir :

—Soutien entre pairs, rencontres individuelles et de groupe au cours desquelles les personnes nouvellement en rétablissement peuvent obtenir du soutien et des conseils sur une base individuelle.

—Ateliers éducatifs, événements, formations et activités de rétablissement dirigés par des pairs utilisant un programme structuré lié à la toxicomanie et au rétablissement, aux compétences de vie et aux compétences professionnelles.

—Événements éducatifs sur la santé et le bien-être du rétablissement, pratiques de rétablissement basées sur la culture, rétablissement artistique, soutien social au rétablissement et activités d’inclusion.

Assistance téléphonique au rétablissement ou contrôles de rétablissement pour les personnes qui peuvent bénéficier d’un appel hebdomadaire pour rester engagées dans le processus de rétablissement et les aider à maintenir leur engagement envers le rétablissement.

Planification du rétablissement pour aider une personne à gérer son rétablissement.

—Groupes de soutien pour les personnes en convalescence axés sur la population, comme les anciens combattants et les jeunes.

Sur la base d’une variété de critères tirés des données sur les décès par surdose du ministère de la Santé de Pennsylvanie en 2022, le DDAP sélectionnera deux bénéficiaires situés à Philadelphie, deux bénéficiaires situés dans le comté d’Allegheny et deux bénéficiaires des 19 comtés éligibles restants situés en Pennsylvanie avec un taux brut de mortalité plus élevé. que la moyenne de l’État.

Toutes les candidatures doivent être soumises par voie électronique avant 12 h le vendredi 15 novembre 2024. Les candidatures seront examinées de manière compétitive et notées en fonction du respect par le candidat des directives d’annonce de financement et de sa soumission en temps opportun au DDAP.

Les législateurs co-organiseront un événement de reconnaissance des anciens combattants à Misericordia

Le représentant Mike Cabell (R-117), ainsi que la sénatrice Lisa Baker (R, D-20) et le représentant Aaron Kaufer (R-120), co-animeront à nouveau une cérémonie et une exposition de reconnaissance des anciens combattants le samedi 11 novembre. .2, à l’Université Misericordia.

« L’événement que nous avons organisé en novembre dernier a attiré une forte participation, et nous nous attendons à ce que le taux de participation soit similaire cette année », ont déclaré les législateurs. « C’est notre petite façon de reconnaître le service et le sacrifice de nos anciens combattants locaux. L’événement offre également l’occasion de se renseigner sur les divers programmes et services qui leur sont offerts dans notre région. »

La journée débutera à 10 heures par une cérémonie spéciale de reconnaissance des anciens combattants au théâtre Lemmond de l’université. Ensuite, les vétérans pourront s’arrêter à Insalaco Hall, où des dizaines de vendeurs seront rassemblés jusqu’à 13 heures.

De plus, le centre mobile des anciens combattants du ministère américain des Anciens Combattants sera disponible dans le parking du théâtre pour fournir des services de conseil.

Les participants à l’Expo peuvent également éliminer en toute sécurité tous les médicaments périmés ou inutilisés dans la boîte de dépôt de médicaments parrainée par le bureau du procureur du comté de Luzerne.

Les événements sont ouverts à tous les anciens combattants résidant dans le comté de Luzerne. Les anciens combattants peuvent amener leur conjoint ou un invité.

L’inscription est obligatoire. Pour confirmer votre présence, contactez le bureau du représentant Cabell au 570-675-6000 ou le bureau du représentant Kaufer au 570-283-1001. La date limite d’inscription est le vendredi 25 octobre.

